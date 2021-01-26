سیاره بدون ابر رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و مرکز اخترفیزیک اسمیتسونیان یک سیاره عظیم گازی در فاصله ۵۷۵ سال نوری رصد کرده‌اند که WASP-۶۲b نام گرفته است.

جالب آنکه سیاره مذکور مداری بسیار کوتاه و ۴.۵ روزه دارد و همچنین هیچ ابری ندارد. این دومین باری است که محققان یک سیاره خارج از منظومه شمسی بدون ابر رصد کرده‌اند. به گفته آنان فقط حدود ۷ درصد از سیارات خارج از منظومه شمسی کشف شده چنین ویژگی دارند.

البته این سیاره در سال ۲۰۱۲ میلادی کشف شد اما تا همین اواخر اتمسفر آن بررسی نشده بود. مونازا عالم محقق ارشد این پژوهش از مشاهدات طیف سنجی تلسکوپ هابل برای شناسایی وجود عنصر سدیم استفاده کرد. اگر در اتمسفر سیاره ابری وجود داشته باشد، این عنصر بسیار اندک خواهد بود.

ستاره شناسان به طور معمول سرنخ‌های اندکی از وجود سدیم می‌یابند، بنابراین وجوه انبوه عنصر در اتمسفر سیاره نشان می‌داد ابری ندارد.

گروه محققان امیدوارند تلسکوپ جیمز وب وضوح و دقت کافی برای تحقیقات بیشتر درباره سیاره و کشف عناصری مانند سیلیکون را ممکن کند.