به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماکولا» به کارگردانی امیر موذنی و تهیه کنندگی مریم جانمحمدی‌ و با نمایشنامه ای از پریسا سلمانی از ۸ بهمن ماه و همزمان با افتتاح سالن تازه تاسیس آبان روی صحنه می رود.

امیر موذنی طراح و کارگردان این نمایش در این باره گفت: در روزهایی که نفس های تئاتر از حضور ویروس کرونا به شماره افتاده است، تصمیم دارم تا این نمایش را با تمام سختی ها و مشقت ها به صحنه ببرم.

وی که خود نیز یکی از سه بازیگر این نمایش است، عنوان کرد که تمام تلاش خود را به کار برده تا اتفاقی نو را در صحنه رقم بزند و اکنون پس از ۱۰ ماه تعطیلی سالن های تئاتر، بازیگران و عوامل این نمایش چشم انتظار حمایت و حضور تماشاگران تئاتر هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: برای به دست آوردن عشقت بجنگ، گاهی زود دیر می شود ...

عوامل این نمایش عبارتند از کارگردان: امیر موذنی، تهیه کننده: مریم جانمحمدی، نویسنده: پریسا سلمانی، بازیگران: امیر موذنی، هادی رضایی، ستایش زینلی، طراح حرکت: سارینا شاد، دستیاران: بهنام مرادی و میلاد طبری، منشی صحنه: شکوفه سلیمانی، عکاس: فاطمه روحی، طراح پوستر: مهدی غلامی، ساخت تیزر: علی سرمدی.

این اثر نمایشی از ۸ بهمن ماه ساعت ۱۸:۴۵ با مدت زمان ۵۵ دقیقه در خانه هنر آبان به صحنه می رود.