https://mehrnews.com/x3bmzv ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ کد مطلب 6745755 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ فریاد الله اکبر در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم تصاویری از گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6745755 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم در ۲۲ بهمن، اقتدار ملی ایران را تقویت میکند حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عامل بازدارنده در برابر دشمن است بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ۲۲ بهمن ۲۲ بهمن؛ تجلی قدرت پشتوانه مردمی انقلاب در برابر جنگ ترکیبی دشمن برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد انقلاب اسلامی ایران
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