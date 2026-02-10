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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

فریاد الله اکبر در حرم مطهر امام رضا(ع)

فریاد الله اکبر در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم تصاویری از گلبانگ الله اکبر در حرم مطهر امام رضا(ع) را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6745755

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