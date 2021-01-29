شکایت از اسپیس ایکس به دلیل تبعیض علیه شهروندان غیر آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی از شرکت اسپیس ایکس را آغاز کرده است. طبق اسناد دادگاه، دلیل این تحقیقات تبعیض علیه شهروندان غیرآمریکایی هنگام استخدام در شرکت مذکور است.

بخش حقوق کارمندان و مهاجران وزارت دادگستری آمریکا شکایتی از فردی دریافت کرده که ادعا می‌کند اسپیس ایکس به دلیل وضعیت شهروندی اش علیه او تبعیض قائل شده است. لیزا ساندووال دادستان این وزارتخانه در شکایت نامه مذکور نوشته است: به طور خاص، اتهامات نشان می‌دهند در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ میلادی طی مصاحبه شغلی برای سمت معاون استراتژی فناوری، اسپیس ایکس درباره وضعیت شهروندی شاکی سوالاتی پرسیده و به دلیل اینکه وی شهروند آمریکایی یا ساکن دائمی قانونی این کشور نیست، او را استخدام نکرده است.

وزارت دادگستری آمریکا طی ایمیلی در ۸ ژوئن به اسپیس ایکس اعلام کرد تحقیقاتی در این خصوص را آغاز کرده و از شرکت خواست اطلاعات و اسناد مربوط به فرایند استخدام را فراهم کند.

این شکایت نامه در ایالت کالیفرنیا ثبت شده است.