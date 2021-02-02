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۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۲

استاندار تهران:

منشا ذرات معلق پایتخت با نصب دستگاه های سنجش آلایندگی مشخص می شود

منشا ذرات معلق پایتخت با نصب دستگاه های سنجش آلایندگی مشخص می شود

ری- استاندار تهران با اشاره به افتتاح دستگاه های سنجش آلایندگی در باقرشهر گفت: منشا ذرات معلق پایتخت با نصب دستگاه های سنجش آلایندگی مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های باقر شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در سومین روز از دهه مبارک فجر پروژه هایی در حوزه های مذهبی، فرهنگی، زیست محیطی و بحران را مورد افتتاح قرار دادیم و از پروژه های شاخص افتتاح امروز می توان به افتتاح مرکز سایت اسکان اضطراری که در فضایی به وسعت ۲۵ هکتار و با برنامه ریزی برای اسکان موقت ۲۵۰ نفر همراه با فضای مناسب اشاره کرد.

محسنی بندپی افزود: آمادگی و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز جهت مقابله با بحران ها و بلایای طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است و در همین راستا فضای موجود با همت شهرداری باقرشهر و هلال احمر و مدیریت فرمانداری ری تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات شهرری مسائل زیست محیطی است گفت: با نصب دستگاه های استاندارد و سنجش آلایندگی در شهرداری باقر شهر که امروز افتتاح شد و از تکنولوژی خوبی برخوردار است خواهیم توانست با توجه به ذرات معلق و اندازه گیری سنجش غلظت نسبت به منشا آلاینده ها تصمیم گیری کنیم و نسبت به نصب فیلترها و عوامل کاهش خطر اقدامات صورت بگیرد.

استاندار تهران در خصوص سایر افتتاح های امروز نیز بیان داشت: پارک بوستان شهدای نفت با مسئولیت شهرداری باقر شهر و یک مسجد با معماری خاص و مجموعه فرهنگی عطر فاطمی با فضای مناسب افتتاح و راه اندازی شد و در ادامه افتتاح ها بهره برداری از یک هتل و کلنگ زنی یک مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان شناسی در ری نیز انجام می شود.

استاندار تهران بیان داشت: در شهرستان ری ۲۴۲ پروژه با ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی یک هزار و ۸۹۳ نفر داشته ایم و در استان تهران نیز یک هزار و ۱۹۵ پروژه با ۱۶ هزار میلیارد تومان و ۲۱ هزار نفر اشتغالزایی طی دهه فجر افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 5137175

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