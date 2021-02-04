  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی:

نهمین جشنواره مدرسه انقلاب در استان مرکزی برگزار می‌شود

نهمین جشنواره مدرسه انقلاب در استان مرکزی برگزار می‌شود

اراک- مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی از برپایی نهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب همزمان با ایام دهه فجر در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، میلاد مرادی با اشاره به برپایی نهمین دوره جشنواره مدرسه انقلاب، اظهار کرد: اصلی‌ترین برنامه اتحادیه در دهه فجر، برپایی جشنواره مدرسه انقلاب به صورت حضوری و مجازی است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب با محور بیانیه گام دوم انقلاب برپا می‌شود، گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به عنوان یکی از متولیان امر تعلیم و تربیت دانش آموزان به دلیل اهمیت خوانش و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در بین دانش آموزان کشور، نهمین دوره جشنواره دانش آموزی مدرسه انقلاب را بر اساس محتوای بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می‌کند.

مرادی ادامه داد: از اهداف برگزاری این نمایشگاه تقویت روحیه انقلابی، انگیزه دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت گفتمان ایران قوی و بینش دانش آموزان نسبت به هویت اسلامی و تقویت ایمان آنها به مبانی اسلام و انقلاب می‌توان اشاره کرد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی گفت: دانش آموزان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های تصویری و صوتی تولید و به دبیرخانه نهمین جشنواره مدرسه انقلاب به آدرس www.madreseenghelab.com ارسال کنند.

وی با بیان اینکه در مقطع متوسطه اول جشنواره دیوار انقلاب و در مقطع متوسطه دوم جشنواره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب برپا می‌شود، افزود: دانش آموزان در نهمین جشنواره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن تولیدات تصویری و صوتی خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد و در دو سطح استانی و ملی رقابت خواهند کرد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان مرکزی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به سایت مدرسه انقلاب، اطلاعات لازم درباره جشنواره مدرسه انقلاب را کسب کنند.

کد مطلب 5138787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه