به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، میلاد مرادی با اشاره به برپایی نهمین دوره جشنواره مدرسه انقلاب، اظهار کرد: اصلیترین برنامه اتحادیه در دهه فجر، برپایی جشنواره مدرسه انقلاب به صورت حضوری و مجازی است.
وی با بیان اینکه نمایشگاههای مدرسه انقلاب با محور بیانیه گام دوم انقلاب برپا میشود، گفت: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان به عنوان یکی از متولیان امر تعلیم و تربیت دانش آموزان به دلیل اهمیت خوانش و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در بین دانش آموزان کشور، نهمین دوره جشنواره دانش آموزی مدرسه انقلاب را بر اساس محتوای بیانیه گام دوم انقلاب برگزار میکند.
مرادی ادامه داد: از اهداف برگزاری این نمایشگاه تقویت روحیه انقلابی، انگیزه دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمانهای انقلاب اسلامی، تقویت گفتمان ایران قوی و بینش دانش آموزان نسبت به هویت اسلامی و تقویت ایمان آنها به مبانی اسلام و انقلاب میتوان اشاره کرد.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان مرکزی گفت: دانش آموزان میتوانند آثار خود را در قالبهای تصویری و صوتی تولید و به دبیرخانه نهمین جشنواره مدرسه انقلاب به آدرس www.madreseenghelab.com ارسال کنند.
وی با بیان اینکه در مقطع متوسطه اول جشنواره دیوار انقلاب و در مقطع متوسطه دوم جشنواره نمایشگاههای مدرسه انقلاب برپا میشود، افزود: دانش آموزان در نهمین جشنواره نمایشگاههای مدرسه انقلاب از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن تولیدات تصویری و صوتی خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد و در دو سطح استانی و ملی رقابت خواهند کرد.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان مرکزی خاطرنشان کرد: دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سایت مدرسه انقلاب، اطلاعات لازم درباره جشنواره مدرسه انقلاب را کسب کنند.
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