تعداد دکل های حفاری آمریکا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکتهای انرژی ایالات متحده شمار دکلهای نفت و گاز آمریکا را برای یازدهمین هفته پیاپی افزایش دادند، زیرا قیمت نفت خام در چند ماه اخیر افزایش یافته است.
بیکرهیوز در گزارش روز جمعه (۱۷ بهمنماه) خود آورده است که با افزایش هشت دستگاه، مجموع دکلهای حفاری آمریکا در هفته منتهی به پنجم فوریه (جمعه، ۱۷ بهمنماه) به ۳۹۲ دستگاه، یعنی بالاترین تعداد از ماه مه رسید.
با وجود افزایش شمار دکلها در ۶ ماه اخیر، تعداد کل دکلهای حفاری فعال در این هفته ۳۹۸ دستگاه و ۵۰ درصد کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میلادی بود.
مجموع دکلهای نفتی فعال آمریکا در این هفته، چهار دستگاه افزایش یافت و به ۲۹۹ دستگاه یعنی بالاترین تعداد از ماه مه رسید، این در حالی است که شمار دکلهای گازی با چهار دستگاه افزایش به ۹۲ دستگاه رسید.
نفت خام دبلیوتیآی آمریکا در هفته مورد اشاره ۵۷ دلار برای هر بشکه معامله شد که بالاترین رقم از ماه ژانویه ۲۰۲۰ بود.
بر اساس دادههای بیکرهیوز، قیمتهای بالاتر نفت شرکتهای انرژی را ترغیب کرد از ماه اوت که شمار مجموع دکلهای حفاری آمریکا به کمترین تعداد ثبتشده در میان دادههای این شرکت رسید، تعداد دکلها را افزایش دهند.
شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیشبینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.
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