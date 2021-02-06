۱۶ یادمان شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حاجی زاده عصر شنبه در نشست کمیته فرهنگی و یادمان دفاع مقدس استان افزود: دستگاه‌های خدمات رسان باید در راستای مرتفع شدن مشکلاتی همچون آب، برق و جاده همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند که پروژه‌های خود را ملی و یا ملی- استانی کنند.

حاجی زاده افزود: یادمان‌های فرهنگی باید با انجام مطالعات و آزمایشات لازم به لحاظ فنی و رعایت استانداردها و کیفیت لازم وارد فاز اجرا شوند.

وی بیان داشت: احداث مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس در راستای صیانت و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس بوده و باید در ساخت آن، همه دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی داشته باشند.