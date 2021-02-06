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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۲۰

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

۱۶ یادمان شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده است

۱۶ یادمان شهدای گمنام در کهگیلویه و بویراحمد تکمیل شده است

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ۲۱ یادمان شهدای گمنام در استان ۱۶ یادمان تکمیل شده و چهار یادمان نیز در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حاجی زاده عصر شنبه در نشست کمیته فرهنگی و یادمان دفاع مقدس استان افزود: دستگاه‌های خدمات رسان باید در راستای مرتفع شدن مشکلاتی همچون آب، برق و جاده همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند که پروژه‌های خود را ملی و یا ملی- استانی کنند.

حاجی زاده افزود: یادمان‌های فرهنگی باید با انجام مطالعات و آزمایشات لازم به لحاظ فنی و رعایت استانداردها و کیفیت لازم وارد فاز اجرا شوند.

وی بیان داشت: احداث مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس در راستای صیانت و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس بوده و باید در ساخت آن، همه دستگاه‌های اجرایی اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 5140604

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    نظرات

    • فریاد IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      معاون عمرانی استاندا ر لطفا پیگیر واگذاری زمین برای طرح ملی اقدام مسکن باشید در بویراحمد(یاسوج )علی رغم پرداخت آورده متقاضیان هنوز هیچ زمینی برای طرح مذکور تعیین تکلیف نشده چرا اینقدر ضعیف عمل میشه.

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