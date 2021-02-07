به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین و تدارک کودهای شیمیایی را به عنوان یک برنامه مهم در اولویت کاری داریم و در این راستا تلاش شده تا نیازهای کشاورزان در زمان مناسب تأمین و خدمات مورد نیاز ارائه شود.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم استان بوشهر در تأمین کودهای شیمیایی خاطرنشان کرد: وجود صنایع پتروشیمی در عسلویه این امکان را برای تأمین بخش زیادی از کود مورد نیاز کشور فراهم کرده است.

افزایش تأمین کود

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر افزود: سالانه سه میلیون کود شیمیایی شامل انواع کودهای فسفاته، ازته و پتاسه مورد نیاز بخش کشاورزی است که دو هزار و ۴۰۰ تن آن کودهای اوره است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از کود اوره کشور از پتروشیمی در عسلویه تولید می‌شود اضافه کرد: سهم استان بوشهر از محل پتروشیمی عسلویه ۹۵۶ هزار تن کود اوره است که ۸۰ درصد توسط شرکت خدمات حمایتی و ۲۰ درصد توسط تعاون روستایی تأمین می‌شود.

رضایی با بیان اینکه امسال ۸۵۷ هزار تن کود اوره به نقاط مختلف کشور حمل شده است، ادامه داد: ۹۰ درصد سهم ابلاغی امسال تأمین و به مراکز توزیع منتقل شده است. امسال ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل برداشت داشته‌ایم.

تأمین ۹۸ درصد نیاز استان

وی سهم کشاورزان استان از این کودهای اوره را ۱۳ هزار و ۱۰۳ تن عنوان کرد و ادامه داد: ۱۲ هزار و ۸۵۰ تن تأمین شده و توسط ۴۵ کارگزاری طرف قرارداد توزیع شده است. ۹۸ درصد سهم استان تأمین شده است.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ذخیره‌سازی سه هزار و ۲۵۰ تن کود شیمیایی در استان خبر داد و افزود: این کودها شامل هزار و ۷۰ تن کود اوره، هزار و ۲۳۰ تن فسفات و ۹۵۰ تن کود فسفاته است.

وی در مورد کمبود و گرانی کودهای فسفاته نیز بیان کرد: این کودها عمدتاً وارداتی هستند و مشکلات تأمین ارز باعث افزایش قابل توجه قیمت این کودها شد.

اجرای طرح خودکفایی کودهای کشاورزی

رضایی از اجرای طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در سطح کشور خبر داد و افزود: بر اساس این طرح تلاش می‌شود که کودهای فسفاته نیز مانند کود اوره در کشور تولید شود.

وی گفت: در سطح کشور ۵۰۰ هزار تن خاک فسفاته تأمین خواهد شد که سهم استان بوشهر ۵۰ هزار تن است که اقدامات لازم برای برگزاری مناقصه آن اجرا شده است.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی دو کارخانه تولید کود فسفاته در استان، تصریح کرد: با تکمیل این کارخانجات، ۵۰ درصد کود فسفاته کشور در استان بوشهر تولید خواهد شد که باعث بهبود قیمت تأمین این کودها می‌شود.