خسرو عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در سال جاری و با اجرای این مصوبه، از تاریخ یکم فروردین سال جاری آمار فروش روزانه نشان می‌دهد که مصرف این کودها نسبت به دو سال اخیر روند صعودی داشته است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف کود فسفات و پتاسه در سال جاری به مصرف استاندارد در جهان و میزان پیشنهادی مؤسسه تحقیقات خاک و آب نزدیک‌تر شود.

عمرانی افزود: در یک دهه اخیر در مصرف کودهای شیمیایی نسبت به میانگین جهانی و پیشنهاد مؤسسه آب‌وخاک دچار کم‌مصرفی شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای سال ۹۹ و با تغییر نرخ ارز مصرف کودهای پتاسه و فسفاته کاهش یافت، گفت: مصرف کودهای شیمیایی به جهت کمی و کیفی تأثیر فوق‌العاده‌ای بر محصولات کشاورزی دارد و با افزایش مصرف و رسیدن به مصرف بهینه، افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی را شاهد خواهیم بود.

فعالیت ۳۸ کارگزار در استان

عمرانی گفت: در چند سال اخیر کمبود تولید در محصول گندم به‌وضوح قابل‌مشاهده بود و کشاورزان نتوانستند به دلیل گرانی از این نهاده‌های اثرگذار استفاده کنند که در نهایت شاهد کاهش تولید بوده‌ایم.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال جاری به دلیل استفاده از این کودها سال پر محصولی را ازنظر کمی و کیفی در محصولات کشاورزی شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه کودهای پتاسه و فسفات در مقابل تنش‌های محیطی مانند سرما و گرما، توان گیاهان را افزایش می‌دهد، گفت: با مصرف این کودها شاهد تولید محصولات سالم خواهیم بود.

عمرانی با اشاره به وجود ۳۸ کارگزار در استان افزود: با صدور حواله‌های الکترونیکی که توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام و در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود، آن‌ها می‌توانند با قیمت‌های اعلامی کودها را تهیه کنند.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: مشکلی در تأمین و تدارک کودهای پتاسه و فسفاته در استان وجود ندارد.