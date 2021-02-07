به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه، گفت: روابط تهران و مسکو ممتاز و راهبردی‌ است. سفر رئیس قوه مقننه به‌رغم شرایط خاص محدودیت‌های کرونایی، با در نظر داشتن تحولات مهم منطقه و بین‌المللی به روسیه انجام می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های مهمی در مدت اقامت «قالیباف» در مسکو تنظیم شده است که دیدار و رایزنی با روسای مجالس دوما، سنای و برخی از مقامات عالیرتبه دولتی روسیه از آن جمله است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تاکید کرد: بی تردید رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی مورد توجه جدی است و برنامه‌های سفر با رعایت این ملاحظه مهم و البته درک محدودیت های کرونایی تنظیم شده است.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه پارلمان و دولت مسکو با رویی گشاده و نگاه بلند مدت به مناسبات دو کشور نسبت به تنظیم برنامه های سفر عمل کرده‌اند،گفت: توسعه همه جانبه همکاری‌ها وتسهیل روابط تجاری ، اقتصادی، صنعتی ، فرهنگی و... از اهداف سفر است.