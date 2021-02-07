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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

امیرعبداللهیان:

سفر رئیس‌مجلس به روسیه با هدف تسهیل روابط اقتصادی انجام می‌شود

سفر رئیس‌مجلس به روسیه با هدف تسهیل روابط اقتصادی انجام می‌شود

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: رئیس مجلس با هدف توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها وتسهیل روابط تجاری، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی به روسیه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه، گفت: روابط تهران و مسکو ممتاز و راهبردی‌ است. سفر رئیس قوه مقننه به‌رغم شرایط خاص محدودیت‌های کرونایی، با در نظر داشتن تحولات مهم منطقه و بین‌المللی به روسیه انجام می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های مهمی در مدت اقامت «قالیباف» در مسکو تنظیم شده است که دیدار و رایزنی با روسای مجالس دوما، سنای و برخی از مقامات عالیرتبه دولتی روسیه از آن جمله است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تاکید کرد: بی تردید رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی مورد توجه جدی است و برنامه‌های سفر با رعایت این ملاحظه مهم و البته درک محدودیت های کرونایی تنظیم شده است.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه پارلمان و دولت مسکو با رویی گشاده و نگاه بلند مدت به مناسبات دو کشور نسبت به تنظیم برنامه های سفر عمل کرده‌اند،گفت: توسعه همه جانبه همکاری‌ها وتسهیل روابط تجاری ، اقتصادی، صنعتی ، فرهنگی و... از اهداف سفر است.

کد مطلب 5141238

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