حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در زمینه روابط راهبردی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز پیش از ترک تهران به روسیه در گفتگویی، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر و روز نیروی هوایی، گفت: سفر امروز به روسیه به دعوت رئیس دومای روسیه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره بر روابط راهبردی با کشور روسیه تأکید داشته‌اند، افزود: این تأکیدات مستمر، موجب شد اولین سفر خارجی من در جایگاه رئیس مجلس با دعوت رسمی، به روسیه باشد از این رو یکی از برجستگی‌های سفر، این است که حامل پیام مهمی برای دولت روسیه در خصوص مسائل راهبردی هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط تهران و مسکو در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، فناوری، علمی و دانشگاهی بسیار مناسب و خوب است، اظهار داشت: روابط دو جانبه پارلمان‌های دو کشور خصوصاً کمیسیون عالی مشترک که با ریاست دو رئیس مجلس اداره می‌شود، روابط را عمق بخشیده و بسیار تأثیرگذار بوده است.

قالیباف به اشتراکات زیاد بین دو کشور در مسائل منطقه‌ای و جهانی پرداخت و افزود: این اشتراکات ما را به سمتی هدایت می‌کند که بتوانیم فرصت‌هایی که در منطقه و جهان وجود دارد را از طریق هماهنگی در چارچوب مشترک جدیدتر و ساختارهای مناسب‌تر به نفع دو کشور در منطقه و حرکت‌ به سمت طرح صلح جهانی پیش ببریم.

وی اعلام کرد: ملاقات با روسای دو مجلس دوما و سنای روسیه و مقامات عالی‌رتبه دولتی از دیگر برنامه‌های این سفر است که در این راستا رایزنی‌هایی را در رابطه با مسائل دو جانبه، منطقه و جهانی خواهیم داشت که امیدواریم سبب تعمیق روابط راهبردی شود.