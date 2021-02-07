تداوم اعتراضات مردم میانمار علیه کودتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اعتراضات مردم میانمار به کودتا در این کشور که از دیروز آغاز شده است، امروز یکشنبه نیز ادامه یافت.

براساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، هزاران نفر در میدان «یانگون» در پایتخت میانمار تجمع و از سران کشورشان که در بازداشت به سر می‌بَرد، حمایت کردند.

معترضان با در دست داشتن بالن های قرمزی که نماد حزب اتحادیه ملی دموکراسی است، شعار «ما دموکراسی می‌خواهیم، نه دیکتاتوری نظامی» سر ‌دادند.

همزمان معترضان در شهر «ماولامیاین» این کشور به خیابانها آمده و تظاهرات کردند.

گروهی از پزشکان در «ماندالای» نیز در اعتراض به کودتا اعتصاب کردند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، صدای تیراندازی در شهر «میاوادی» واقع در میانمار شنیده شده است.

گفتنی است که ارتش میانمار روز اول فوریه در پی بازداشت میو انیونت سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی، آنگ سان سوچی رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قدرت به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

نظامیان در بیانیه‌ای ادعا کردند که این کودتا به علت عدم رسیدگی به تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ انجام گرفته و کنترل کشور را تا یک سال آینده بر عهده گرفته‌اند.

در حالی که بحث تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ در میانمار داغ بود، رئیس ستاد کل ارتش در ۲۷ ژانویه اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.