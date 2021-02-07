به گزارش خبرنگار مهر، از مرحله دوم رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد نوین خوزستان و مس شهربابک، عصر امروز در ورزشگاه صنایع فولاد اهواز مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که سرخ پوشان در ضربات پنالتی با حساب هفت بر ۶ از سد حریف خود عبور کردند و گام به مرحله بعدی گذاشتند.

این بازی در وقت عادی و اضافه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم‌های شهدا بابلسر و شهدا دوکوهه اندیمشک نیز عصر امروز در بابلسر مقابل هم به میدان رفتند که این بازی نیز با نتیجه دو بر یک به سود نماینده فوتبال خوزستان به پایان رسید تا این تیم جواز حضور را در مرحله جام حذفی از آن خود کند.

محمد رشنو و محسن کاظمی در این بازی برای شهدا دوکوهه اندیمشک گلزنی کردند.

تیم شهرداری ماهشهر نیز در پایتخت با تک گل نصرالله درفشی فر تیم عقاب تهران را پشت سر گذاشت و راهی مرحله سوم شد.

تیم استقلال خوزستان که باید از مرحله سوم رقابت‌ها جام حذفی فوتبال در مسابقات شرکت می‌کرد، از پیکارها انصراف داد.

مراسم قرعه‌کشی مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور فردا برگزار می‌شود.