به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که به مناسبت ایامالله دهه فجر و در اربعین شهدای حوادث اخیر برگزار شد، ۳۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد خراسانشمالی با حضور رئیسکل دادگستری استان، مدیرکل زندانها و دادستان خراسانشمالی از زندان آزاد شدند.
سید جواد ایلالی، دادستان مرکزی خراسانشمالی، در حاشیه این مراسم با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در حمایت از آزادی زندانیان واجد شرایط اظهار کرد: آزادی این زندانیان حاصل تعامل مؤثر دستگاه قضایی، ادارهکل زندانها و همراهی خیرین نیکاندیش است و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی و جلب مشارکتهای مردمی، زمینه بازگشت هرچه سریعتر زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده و جامعه فراهم شود.
علی اصغر رنجبر، مدیرکل زندانهای خراسانشمالی، نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه از مجموع ۳۵ زندانی آزادشده، ۱۶ نفر مربوط به زندان بجنورد هستند، گفت: در میان آزادشدگان، یکی از قدیمیترین زندانیان استان قرار داشت که با کمک خیرین و پرداخت بدهی مالی وی، پس از سالها حبس از زندان آزاد شد.
وی افزود: این آزادیها با استفاده از کمکهای خیرین، بهرهمندی از تسهیلات و ارفاقات قانونی و بررسی دقیق وضعیت زندانیان غیرعمد و اصلاحشده انجام شده است.
مدیرکل زندانهای خراسانشمالی همچنین به آزادی زندانیان در شهرستان شیروان اشاره کرد و گفت: در اقدامی ارزشمند و فرهنگی، با کمک دانشآموزان مدرسه فرزانگان یک شیروان و مشارکت خیرین، ۱۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان شیروان نیز آزاد شدند که این اقدام نشاندهنده نهادینه شدن فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نسل جوان است.
رنجبر در پایان تأکید کرد: ادارهکل زندانها با جدیت در مسیر کاهش جمعیت کیفری، حمایت از زندانیان نیازمند و توسعه مشارکتهای مردمی گام برمیدارد و این اقدامات در ایام دهه فجر جلوهای از همدلی و همافزایی در خدمت به جامعه است.
گفتنی است؛ این آیین آزادی زندانیان به صورت متمرکز و همزمان در زندانهای بجنورد، شیروان و اسفراین برگزار شد و زندانیان واجد شرایط با حمایت خیرین و استفاده از ظرفیتهای قانونی از زندان آزاد شدند.
