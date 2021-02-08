۸۰ درصد معضلات زیست محیطی ناشی از نبود آگاهی و آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، ژیلا مهدی آقایی صبح دوشنبه در دیدار با استاندار اردبیل با اشاره به لزوم آگاهی و آموزش به مردم و مسئولین در خصوص حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: متأسفانه طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شده که ۸۰ درصد معضلات زیست محیطی و عدم حفاظت از محیط زیست ناشی از نبود آگاهی و آموزش است.

وی با تاکید بر ارائه آموزش گسترده حفظ محیط زیست به تمام آحاد جامعه افزود: متأسفانه چنین برداشت شده است که آموزش مختص مردم بوده و مسئولین نیازی به آموزش در حوزه حفاظت از محیط زیست ندارند این در حالی است که تخریب محیط زیست بعضاً به خاطر عدم آگاهی مسئولین اتفاق می‌افتد.

مهدی آقایی افزود: قطعاً ارائه آموزش‌های زیست محیطی از کودکی می‌تواند نتایج خوبی را در رفتارهای بزرگسالان آینده در جامعه نشان دهند و در همین راستا خانواده و آموزش و پرورش باید با احساس مسئولیت جدی وارد عمل شوند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نقش سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: اگر آموزش‌ها را مردمی کنیم و خود مردم را دخیل در حفظ و حراست از منابع خدادادی کنیم در آینده دچار چالش جدی نخواهیم شد.

استاندار اردبیل نیز در این دیدار با بیان اینکه آموزش‌های زیست محیطی در سنین پایین به کودکان ارائه شود، افزود: در تمام موضوعات آموزشی باید از سنین کودکی برنامه ریزی های منسجمی را انجام داد چرا که خروجی آموزش در سنین پایین در تغییر رفتارهای جامعه در بزرگسالی مؤثر است.

اکبر بهنامجو کاهش آسیب‌های اجتماعی را مستلزم آموزش و فرهنگ سازی دانست و گفت: رفتارهای زیست محیطی در کنار سایر رفتارهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد و بر این مهم اعتقاد داریم.