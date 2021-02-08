قالیباف: تغییر در کاخ سفید بر مناسبات تهران -مسکو اثری ندارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به «ولادیمیر پوتین» را به «ویچسلاو والودین» رئیس مجلس دومای روسیه تقدیم کرد.

قالیباف هنگام تقدیم این پیام به رئیس دومای روسیه با ابلاغ سلام رهبر انقلاب به این کشور، تاکید کرد: همانگونه که وجود ایران مستقل به نفع روسیه است، وجود روسیه مقتدر نیز به نفع ایران است.

وی با تاکید بر بازتعریف روابط پایدار، دراز مدت و راهبردی میان دو کشور، گفت: تغییر و جابه جایی در کاخ سفید در نگاه راهبردی ما به مناسبات تهران – مسکو اثری ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مداخلات آمریکا در منطقه از جمله در تحولات عراق، سوریه و… تاکید کرد: نقشه‌های بلند مدت آمریکا به جز ضرر و زیان برای منطقه و به ویژه برای ایران و روسیه اثری ندارد.

در این جلسه همچنین «ویچسلاو والودین» ضمن اشاره به اهمیت روابط میان دو کشور و با قدردانی از اهتمام ویژه رهبرمعظم انقلاب برای تحکیم و تقویت روابط دوجانبه، تاکید کرد: اینجانب مکلف شده‌ام که پیام رهبر عالی مقام ایران را دریافت و سریعاً به رئیس جمهور منتقل کنم و لذا به محض اتمام این جلسه، پیام آیت‌الله خامنه ای را به دست آقای پوتین خواهم رساند.

رئیس دومای روسیه با بیان اینکه اهمیت ویژه این سفر را به خوبی درک می‌کنیم، گفت: همه تلاش خود را برای این سفر مهم که دارای این پیام مهم هست انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران به خصوص در شرایط کرونا، اظهار داشت: برخی دولت‌ها از حقوق بشر حرف می‌زنند اما در این شرایط سخت بحران کرونا سیاست اعمال تحریم را دنبال می‌کنند و درواقع به جای کمک به درمان بیماری کرونا، کیفیت زندگی مردم را کاهش می‌دهند.

والودین تاکید کرد: ایران و روسیه برای غلبه بر چالش‌های منطقه‌ای و جهانی باید همگرایی خود را همچنان تقویت کنند.