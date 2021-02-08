خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امروز وزیر راه و شهر سازی برای افتتاح طرح توسعه فرودگاه کرمان به این استان سفر کرده است اما در حالی که این فرودگاه در شمال کرمان با حضور مسئولان مختلف و بنرهای رنگارنگ افتتاح شد که در جنوبی‌ترین نقطه استان یعنی قلعه گنج مردم برای عبور مرور بین استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در میان گرد و غبار جاده خاکی، ۱۲ سال در انتظار تکمیل جاده قلعه گنج – فنوج هستند.

گرد و غبار ناشی از جاده خاکی خودروها را در برمی‌گیرد و راهی را که می‌توان طی ۲۰ دقیقه طی کرد یک ساعت طول می‌کشد و درنهایت خسارت‌های سنگین ناشی از عبور از این محور خاکی روی دست مردم می‌ماند.

جاده‌ای که جنوب کرمان را از طریق شهرستان نیکشهر و شهر فنوج به آب‌های دریای عمان میسر می‌کند در میان وعده‌های مسئولان دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان رها شده است

این جاده که جنوب کرمان را از طریق شهرستان نیکشهر و شهر فنوج به آب‌های دریای عمان میسر می‌کند در میان وعده‌های مسئولان دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان رها شده است و حضور وزیر راه و شهرسازی می‌تواند فرصت مناسبی برای استان در راستای حل مشکلات اعتباری این جاده استراتژیک باشد.

محرومیت قابل توجه مردم قلعه گنج و نبود فرصت‌های اشتغال و توسعه در صورت افتتاح این جاده می‌تواند فرصتی جدید برای رهایی پیدا کند و گام مؤثری در راستای خلق ثروت برای مردمی باشد که سال‌هاست کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

محمود حسینی یکی از شهروندان رمشک است که به خبرنگار مهر می‌گوید: رمشک ۹ هزار نفر جمعیت دارد این شهر سال‌هاست در بن بست کامل قرار دارد و از فقر شدید در زمینه راه‌های ارتباطی رنج می‌برد.

وی افزود: راه رمشک به قلعه گنج هر چند آسفالت است اما راه فرعی محسوب می‌شود و چندین آبنما و رودخانه فصلی از این جاده عبور می‌کند و با هر بار بارندگی جاده مسدود و راه ۹ هزار نفر بسته می‌شود.

حسینی گفت: ادامه همین جاده به سمت فنوج در سیستان و بلوچستان می‌رود اما از ۲۵ کیلومتر این مسیر ۱۵ کیلومتر خاکی و بسیار نامطلوب است به طوری که اکثر جاده دارای موج است و عبور از این جاده موجب بروز حوادث و بروز خسارت سنگین به وسایل نقلیه می‌شود. بخش‌های آسفالت شده هم وضعیت مطلوبی ندارد و نقاط حادثه خیر و نبود پل در جاده مشهود است.

راه بسته کشاورزان به سمت بندر چابهار

وی نا مطلوب بودن وضعیت جاده هم در محدوده کرمان و هم سیستان و بلوچستان وجود دارد و آسفالت وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: رمشک و قلعه گنج مرکز کشاورزی است اما راهی به جز همین جاده خاکی به بازار سیستان و بلوچستان و بندر چابهار ندارند و در صورت احداث این جاده می‌توان بسیاری از محصولات را راهی بازار عمان کرد.

عباس کریمی یکی دیگر از شهروندان جنوب کرمان است که می‌گوید از قلعه گنج هر هفته چندین بار به فنوج می‌روم، رفت و آمد در شرایط کنونی این جاده برای خودروهای سواری عادی تقریباً غیرممکن است و وانت بارها و ماشین‌هایی که زیر بندی محکم‌تری دارند می‌توانند این مسیر را طی کنند که همین خودروها هم با استهلاک بسیار بالا مواجه می‌شوند.

وی گفت: اتصال جنوب کرمان به سیستان و بلوچستان بسیار مهم است چون امکان دسترسی به مرز را برای فروش محصولات فراهم می‌کند اما چون امکان رفت و آمد نیست عملاً باید چند شهرستان را برای رسیدن به چابهار و مرز افغانستان دور بزنیم و همین امر مشکل ساز شده است و هزینه‌های حمل و نقل را نیز افزایش داده است.

اتصال جنوب کرمان به سیستان و بلوچستان بسیار مهم است چون امکان دسترسی به مرز را برای فروش محصولات فراهم می‌کند

احمد رضا قیومی نیز اهل نیکشهر است و به خبرنگار مهر می‌گوید: بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان برای دسترسی به بندرعباس از این جاده عبور می‌کنند اما مشکلات این مسیر بسیار زیاد است.

وی می‌گوید: این جاده می‌تواند یک شاه راه باشد و به همین دلیل از مسئولان می‌خواهیم این راه فرعی که در برخی قسمت‌ها خاکی است را ارتقا دهند و برای جبران هزینه‌ها عوارضی احداث کنند.

این شهروند سیستان و بلوچستان گفت: با هر بار بارندگی امکان رفت و آمد در این منطقه سلب می‌شود و وجود آبنماها در بین جاده چه در بخش خاکی و چه آسفالت موجب مسدود شدن جاده می‌شود.

وی افزود: این جاده به عنوان راه فرعی احداث شده و کیفیت مطلوبی ندارد. چگونه ممکن است یک راه بین استانی به صورت راه فرعی ساخته شود.

در صورت اختصاص اعتبار مشکل این محور طی یک سال رفع می‌شود

این جاده در واقع برای ارتباط بین دو شهر قلعه گنج و فنوج احداث شده و با توجه به زیر ساخت‌های موجود در استان سیستان و بلوچستان امکان دسترسی به آب‌های خلیج فارس و عمان و به ویژه بندر چابهار مهیا می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان در گفتگو با مهر بیان کرد: طی سال‌های اخیر شاهد توسعه راه‌های جنوب استان کرمان بوده‌ایم و در همین راستا احداث جاده قلعه گنج به فنوج در دستور کار قرار گرفته است.

مجتبی رئیسی طول این جاده را ۱۷۵ کیلومتر عنوان کرد و افزود: در بخش قلعه گنج به رمشک در استان کرمان جاده آسفالت شده و اما نیاز به اصلاحاتی به خصوص در زمینه احداث پل و حذف آبنما دارد.

وی گفت: ۲۵ کیلومتر جاده از رمشک تا فنوج است که ۱۰ کیلومتر آسفالت شده و ۱۵ کیلومتر باقیمانده که باید ادامه کار در این مسیر انجام شود و مشکلات مردم کاهش یابد.

رئیسی ادامه داد: ۱۲ میلیارد تومان برای این محور پیش بینی شده که در صورت تحقق طی یک سال آینده انجام می‌شود و به جنوب سیستان و بلوچستان متصل خواهد شد.

نماینده‌های مجلس پیگیر رفع مشکل جاده رمشک - فنوج هستند

نماینده مردم کهنوج، قلعه گنج، رودبار و منوجان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر توسعه راه‌های جنوب استان کرمان را در راستای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه بسیار مهم دانست و افزود: وجود مزارع و باغ‌های گسترده کشاورزی و نزدیک بودن شهرستان‌های جنوب استان به بنادر مهم جنوب کشور فرصت مناسبی برای تجارت در این مناطق ایجاد کرده است.

منصور شکر الهی مهمترین زیرساخت برای تجارت را حمل و نقل عنوان کرد و گفت: در نبود فرودگاه در این شهرستان‌ها و عدم احداث راه آهن حمل و نقل جاده‌ای تنها راهکار است و یکی از مهمترین جاده‌های نیز قلعه گنج به فنوج است که باید برای ارتقا این راه از فرعی به اصلی برنامه‌ریزی و مناطق حادثه خیز و نیمه تمام جاده تکمیل شود.

وی ادامه داد: پیگیری‌های لازم بارها در این راستا انجام شده است و در انتظار اقدام مسئولان برای اختصاص بودجه ۱۲ میلیاردی و شروع فوری عملیات تکمیل جاده در بخش خاکی و در نهایت اختصاص اعتبار مورد نیاز برای ارتقا هستیم.

ارتقا جاده قلعه گنج به فنوج می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم در شهرستان‌های جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان را رفع کند، دسترسی فنوجی ها به بندرعباس و دسترسی قلعه گنجی‌ها به مرزهای افغانستان و پاکستان و اقیانوس هنر را میسر می‌کند و می‌تواند راهگشای مشکلات به خصوص دسترسی کشاورزان به بازارهای هدف باشد.