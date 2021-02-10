خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران انکار ناپذیر است

ماموستا ملأ سید محمد محمدی شامگاه امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی پر برکت و پر خیر برای مردم ایران و حتی تمامی مسلمانان جهان است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی موجب تغییر و تحول در فکر، بصیرت و وحدت تمامی مسلمانان شده و حامی و مدافع مظلومان و مستضعفان جهان است، افزود: خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران انکار ناپذیر بوده و رشد علمی، استقلال وطن، توسعه روستاها و شهرها و امکاناتی همچون آب، برق و گاز، موفقیت‌های نیروهای مسلح در امنیت، رشد و توان دفاعی و موشکی و اعتلای حوزه سلامت در مساله کرونا بخشی از برکات و خدمات انقلاب اسلامی ایران است.

امام جمعه روانسر به اهداف مورد نظر امام راحل و رهبری اشاره کرد و گفت: این اهداف هنوز به اتمام نرسیده و ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا در برابر تحرکات منفی دشمنان ایستادگی کنیم.

وی با بیان اینکه در هشت سال جنگ تحمیلی هزاران شهید، جانباز و اسیر تقدیم انقلاب و اسلام شد، ادامه داد: دشمنان با وجود فشارها و تحریم‌های اعمال شده نتوانستند بر یاران اسلام و انقلاب غلبه کنند، زیرا خداوند پشتیبان مسلمانان جهان است.

محمدی با بیان اینکه دشمنان انقلاب با انتشار برنامه‌های ضد فرهنگی و ضد دین در بستر فضای مجازی، اعتیاد، مشروبات الکی، بی‌حجابی، تفکرات منحرف وهابیت و تکفیری را ترویج می‌دهند، افزود: دشمنان سعی در برهم زدن نظم جامعه و صدمه زدن به نسل جوان دارند.

علمای دین پرچم‌دار بصیرت در جامعه هستند

امام جمعه روانسر افزود: علمای دین پرچم‌دار بصیرت و دین در جامعه بوده و امروز باید در این سنگر در برابر هجمه‌های فرهنگی با توان بیشتری ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: تبیین دستاوردهای نظام توسط علما و روحانیون برای نسل جوان بسیار با اهمیت بوده و باید در دستور کار قرار گیرد، یقیناً دهه فجر نقطه عطفی برای بیان اقدامات و دستاوردهای انقلاب است.

امام جمعه روانسر با بیان اینکه خدمتگزاری صادقانه به مردمی که همواره حامی انقلاب بوده‌اند واجب است، گفت: تقویت اعتماد موجب حفظ و تقویت وحدت و همدلی بین مردم شده که این مهم بر عهده روحانیون است.

محمدی با اشاره به وحدت میان مردم شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: همدلی، برادری و انسجام میان مردم این شهرستان زبان زد بوده و الگو و نمونه‌ای برای سایر مناطق به شمار می‌رود.