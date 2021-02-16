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۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۲۲

فرمانده انتظامی ریگان:

عامل تیراندازی منجر به قتل ۲ کودک در مراسم عروسی دستگیر شد

عامل تیراندازی منجر به قتل ۲ کودک در مراسم عروسی دستگیر شد

ریگان - فرمانده انتظامی شهرستان ریگان از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل دو کودک در مراسم جشن عروسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ اسحاق دریجانی از دستگیری فردی که در پی تیراندازی در یک جشن عروسی باعث قتل دو کودک ۵ و ۷ ساله شده بود خبر داد و گفت: عمل نادرست تیراندازی در جشن‌ها به جز وقوع حوادث این چنینی و داغدار شدن خانواده‌ها ثمره دیگری در بر ندارد.

وی ادامه داد: فروردین ماه سال ۱۳۹۷ خبر وقوع تیراندازی و کشته شدن دو کودک در یک مراسم عروسی به پلیس گزارش و با حضور مأموران در یکی از مناطق روستایی مشخص شد فردی ۲۸ ساله با هویت مشخص با اسلحه شکاری اقدام به تیراندازی در این مراسم جشن کرده و چند گلوله به سر و صورت دو پسر بچه ۵ و ۷ ساله برخورد کرده است.

سرهنگ دریجانی ادامه داد: این دو کودک مصدوم جهت درمان به بیمارستان منتقل اما متأسفانه به علت شدت جراحات وارده فوت می‌شوند که در این رابطه مأموران پلیس با توجه به فرار عامل تیراندازی، تحقیقات و پی جوئی های لازم را برای دستگیری وی در دستور کار قرار دادند و در نهایت به رغم گذشت حدود ۳ سال از این حادثه موفق شدند این فرد را در یکی از نقاط شهر ریگان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان با اشاره به معرفی این فرد به مراجع قضائی اظهار کرد: متأسفانه در برخی نقاط شهرستان به خصوص در مناطق روستایی، رسم غلط تیراندازی در مراسمات جشن و عروسی رایج است که این مسئله همچون این حادثه ناگوار به جز وقوع حادثه و داغدار شدن خانواده‌ها ثمره دیگری در بر ندارد و برچیده شدن این رسم نادرست مورد تاکید است.

کد مطلب 5148976

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