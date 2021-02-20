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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۵۲

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

مسافر کرونایی فراری در هرمزگان به قرنطینه اجباری رفت

مسافر کرونایی فراری در هرمزگان به قرنطینه اجباری رفت

بندرعباس - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: فردی که به همراه خانواده به صورت مخفیانه به قشم مسافرت کرده بود به قرنطینه اجباری رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اشاره به اینکه سفر این افراد به جزیره ممنوع شد و آنها به همراه خانواده هایشان به قرنطینه رفتند، تصریح کرد: یکی از این مسافران علیرغم ممانعت و قرنطینه شدن، به صورت مخفیانه به قشم سفر کرد و به دلیل بی مبالاتی و تهدید سلامت مردم و کسبه، از طریق نهادهای قضایی و امنیتی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

وی بیان داشت: این مسافر تلفن همراه خود را خاموش کرده بود و همکاران ما با همکاری نهادهای قضایی و امنیتی، پیگیری های زیادی برای یافتن وی انجام دادند تا اینکه این پی گیری ها نتیجه داد و این خانواده که در کوپه قطار بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان گفت: این خانواده شهرستانی، در حال حاضر در قرنطینه اجباری به سر می برند.

کد مطلب 5151632

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