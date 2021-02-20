مسافر کرونایی فراری در هرمزگان به قرنطینه اجباری رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اشاره به اینکه سفر این افراد به جزیره ممنوع شد و آنها به همراه خانواده هایشان به قرنطینه رفتند، تصریح کرد: یکی از این مسافران علیرغم ممانعت و قرنطینه شدن، به صورت مخفیانه به قشم سفر کرد و به دلیل بی مبالاتی و تهدید سلامت مردم و کسبه، از طریق نهادهای قضایی و امنیتی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

وی بیان داشت: این مسافر تلفن همراه خود را خاموش کرده بود و همکاران ما با همکاری نهادهای قضایی و امنیتی، پیگیری های زیادی برای یافتن وی انجام دادند تا اینکه این پی گیری ها نتیجه داد و این خانواده که در کوپه قطار بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان گفت: این خانواده شهرستانی، در حال حاضر در قرنطینه اجباری به سر می برند.