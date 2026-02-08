رشد ۶۳ درصدی تخم مرغ خوراکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۸.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۷ درصد)، ۷.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل پاییز سال ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۴۷۹.۵ بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۲.۵ درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۲۸.۶ درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۴ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۱۰.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۱.۷ درصد)، ۱۰.۸ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلمهای مرغداریهای صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم" کود " (۳۹.۱ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه" (۳۹.۲- درصد) می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۴ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۲.۵ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۳ درصد) ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداریهای صنعتی به ازای تولید قلمهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۳، ۴۲.۵ درصد افزایش دارد. در بین قلمهای مرغداریهای صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه" (۳۸.۱- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی " (۶۲.۹ درصد) میباشد.

افزایش تورم سالانه

در پاییز ۱۴۰۴ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۸.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۰.۷ درصد)، ۷.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلمهای مرغداریهای صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه " (۲.۰- ‌درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " تخم مرغ نطفه دار " (۷۰.۱ درصد) میباشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی کشور در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان البرز با ۴۷.۳ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گیلان با (۲۸.۷- درصد ) بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در بیشتراستان‌ها با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان‌ البرز با ۶۲.۶ درصد و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به استان گیلان با (۲۱.۹- درصد) می‌باشد.