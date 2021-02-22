اهمیت تست «پاپ اسمیر» برای زنان/ خطر بروز سرطان دهانه رحم

مرضیه ده بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زنان باید فارغ از فعالیت جنسی، آزمایش پاپ اسمیر را در برنامه درمانی و پزشکی خود قرار دهند، چرا که پاپ اسمیر یک تست غربالگری و در صورت شک به ویروس HPV بهترین راه شناسایی ویروس تست پاپ اسمیر است. از آنجایی که HPV میتواند سالها به طور مخفی و پنهان در بدن بماند و ناگهان فعال شود، ارزش این تست بسیار زیاد است.
این کارشناس مامایی افزود: تست پاپ اسمیر، نوعی غربالگری برای سرطان دهانه رحم است. در واقع برای بررسی وجود سلول های سرطانی و پیش سرطانی از این آزمایش کمک گرفته میشود.
وی ادامه داد: در صورت تشخیص سلول های پیش سرطانی، امکان درمان آنها قبل از ابتلا به سرطان امکانپذیر است. برای انجام این آزمایش، سلول هایی از دهانه رحم بهآرامی برداشته میشوند و از نظر عادی یا غیرعادیِ بودنِ رشد بررسی میشوند.
این کارشناس مامایی اضافه کرد: بیشتر زنان از ۲۱ سالگی به بعد باید آزمایش پاپ اسمیر را انجام دهند، زیرا برخی از زنان در خطر ابتلا به عفونت یا سرطان هستند. همچنین افرادی که HIV مثبت هستند و یا در اثر شیمیدرمانی یا پیوند عضو، دچار تضعیف ایمنی بدن شده اند، باید آزمایشهای بیشتری را انجام دهند.
ده بزرگی گفت: زنان بالای ۳۰ سال که ۳ آزمایش متوالی آنها نتیجهای مطلوب و عادی داشته، هر ۵ سال یک بار میتوانند تست پاپ اسمیر را همراه با غربالگری HPV یا غربالگری ویروس پاپیلوم انسانی انجام دهند، HPV نوعی ویروس است که باعث زگیل میشود، دلایل اولیه ایجاد سرطان دهانه رحم، انواع HPV ۱۶ و ۱۸ است و چنانچه فردی به HPV دچار شده باشد، احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم در این فرد بیشتر خواهد بود.
عضو جمعیت مامایی تهران ادامه داد: زنان بالای ۶۵ سال که نتایج آزمایش های آنها در گذشته رضایت بخش بوده است، ممکن است دیگر نیازی به انجام این آزمایش نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که فرد بالای ۲۱ سال در صورت نداشتن روابط جنسی نیاز به این آزمایش دارد یا خیر، گفت: در کل، به تمام زنان بالای ۲۱ سال توصیه میشود تا هر ۳ سال یک بار، غربالگری پاپ اسمیر را انجام دهند. در بیشتر موارد، علت سرطان دهانه رحم عفونت ناشی از ویروس HPV است. این ویروس نیز از راه رابطه جنسی منتقل میشود، البته تمام سرطانهای دهانه رحم نیز نتیجه این عفونت نیستند.
ده بزرگی افزود: تست پاپ اسمیر برای زنان بالای ۲۱ سال با داشتن رابطه جنسی هر ۳ سال یکبار، ۲۱ تا ۲۹ سال هر ۳ سال یکبار، ۳۰ تا ۶۵ سال هر ۳ تا ۵ سال یکبار در صورتی که نتیجه آزمایش HPV و پاپ اسمیر منفی است و ۶۵ سال به بالا ممکن است دیگر نیازی به آزمایش نباشد.
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