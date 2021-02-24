پوران درخشنده کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه جدید سینمایی خود گفت: ما همچنان در انتظار این هستیم تا شرایط بهتری برای آغاز تولید این فیلم فراهم شود، البته این را هم باید بگویم که شیوع ویروس کرونا بخشی از برنامه‌ریزی‌های ما را به هم زده است.

وی تاکید کرد: قرار بود این پروژه آذر ماه جلوی دوربین برود، اما بنا به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که در سرمایه‌گذاری روی این فیلم به وجود آمده بود، فیلمبرداری کار به تعویق افتاد.

این کارگردان سینما توضیح داد: با توجه به شرایط موجود نمی‌توانم زمان قطعی را برای آغاز تولید «هیس پسرها گریه نمی‌کنند» اعلام کنم، اما احتمال اینکه این فیلم سال آینده جلوی دوربین برود بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر برای تولید فیلم سینمایی وجود دارد، بحث دستمزدهای بالای بازیگران و دیگر سینماگران است، باید یک تعادلی به وجود آید و دستمزدها در حد طبیعی و نرمال باشد، بالاخره ما هم به عنوان فیلمساز در شرایط یکسان کار می‌کنیم و باید یک سری از موارد در حوزه دستمزدها فراهم شود.

کارگردان فیلم سینمایی «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» بیان کرد: در چنین شرایطی فیلمسازان مستقل در حوزه تولید فیلم دچار مشکل شده و کمتر می‌توانند پروژه‌های خود را جلوی دوربین ببرند.

درخشنده در پایان گفت: چند پروژه سینمایی دیگر نیز در دست دارم که تا زمانی که تکلیف «هیس پسرها گریه نمی‌کنند» مشخص نشود، به سراغ آنها نمی‌روم.