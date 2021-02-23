تخصیص خط اعتبار ۲۰۰ میلیون یورویی جهت توسعه صادرات کالا به آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، در یادداشتی نوشت: در چارچوب برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات به بازارهای جدید صادراتی، با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران در چارچوب کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، اعطای خط اعتباری ۲۰۰ میلیون یورویی به کشورهای آفریقایی از محل ۲ میلیارد دلار تسهیلات صادراتی مصوب در صندوق توسعه ملی، در هیأت مدیره این صندوق تصویب و قرار است بعد از طرح و تأیید در جلسه آتی ستاد آفریقا به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور در اسفندماه جاری جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‎ربط ابلاغ شود.

البته با وجود همه فرصت‌ها و زمینه‌ها، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با آفریقا با برخی مشکلات مانند عدم برنامه، شناخت و علاقه تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و نیز اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و همچنین بنگاهای تجاری به فعالیت در آفریقا، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و کمبود منابع و امکانات دولت مواجه است که انتظار می‌رود با اجرای برنامه فوق این مشکلات به تدریج برطرف شود.

بر این اساس، در چارچوب برنامه فوق احیا فعالیت‌ها، رویدادها و ارتباطات تجاری با قاره آفریقا در دوره پساکرونا و پساتحریم، حل مشکلات توسعه روابط تجاری مانند حمل و نقل و بانکی، ارائه تسهیلات جدید مانند تخصیص خط اعتباری با همکاری صندوق توسعه ملی و توسعه حمایت‌های قبلی برای فعالان اقتصادی و تجاری در حوزه بازاریابی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها و تبادل هیأت‌های تجاری با کشورهای آفریقایی، بهره‌گیری از راهکارها و روش‌های جدید حضور در بازارهای آفریقایی مانند تهاتر و تشدید هماهنگی میان نهادهای داخلی از طریق برگزاری منظم جلسات کمیسیون اقتصاد ستاد آفریقا در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار خواهد گرفت.

در همین راستا اقدامات و فعالیت‌های متنوعی مانند برگزاری سه کمیسیون مشترک اقتصادی، هشت کمیته مشترک بازرگانی و چهار کمیته مشترک صنعتی با کشورهای هدف آفریقایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشارکت در ۱۰ کمیسیون اقتصادی با مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها با کشورهای آفریقایی، برگزاری ۱۰ نمایشگاه اختصاصی در ۱۰ کشور آفریقایی، مشارکت در ۱۰ نمایشگاه بین‌المللی کشورهای آفریقایی، اعزام ۱۰ هیأت تجاری و پذیرش ۳۰ هیأت تجاری از کشورهای آفریقایی همزمان با نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورمان، برگزاری ۱۸ میز کشوری معرفی فرصت‌ها و زمینه‌ها و مشکلات و راهکارهای توسعه صادرات به ۱۸ کشور آفریقایی با حضور سفرای و رایزنان بازرگانی کشورمان در آفریقا، حمایت از تأسیس ۱۰ مرکز تجاری توسط بخش خصوصی در ۱۰ کشور آفریقایی، دعوت از مقامات ۱۶ کشور آفریقایی و پیگیری تشکیل ۱۰ شورای مشترک بازرگانی با ۱۰ کشور آفریقایی توسط اتاق بازرگانی ایران و پیگیری اختصاص به موقع و مناسب خط اعتباری به قاره آفریقا، برگزاری هر سه ماه یکبار جلسات کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، پیگیری راه‌اندازی خطوط مستقیم کشتیرانی به شمال و جنوب آفریقا و توسعه خط شرق آفریقا به جنوب آفریقا و پیگیری راه‌اندازی خط مستقیم هوایی به آفریقا پیش‌بینی شده است.

اهداف و فعالیت‌های این برنامه که با تحلیل‌ها و ظرفیت‌سنجی‌های واقع‌بینانه پیش‌بینی شده، قرار است پس از اخذ نظرات اعضا و تأیید در کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، با همکاری و مشارکت وزارت امور خارجه و به ویژه سفارتخانه‌های ایران در آفریقا و همچنین اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی و دیگر نهادهای دست اندرکار به مرحله اجرایی برسد