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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

مهاجم ایران ۱۰ گُله نشد

رمزگشایی از سوء تفاهم طارمی و بازیکن پورتو برای ضربه پنالتی

رمزگشایی از سوء تفاهم طارمی و بازیکن پورتو برای ضربه پنالتی

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در حالی که می‌توانست دهمین گل خود را در لیگ پرتغال برای این تیم به ثمر برساند، ضربه پنالتی بازی با ماریتیمو را به هم تیمی خود واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیستم لیگ فوتبال پرتغال شب گذشته تیم پورتو به مصاف ماریتیمو رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. بازی تا دقایق اضافه، با نتیجه تساوی یک - یک دنبال می‌شد اما پنالتی دقیقه ۳+۹۰ برای پورتو باعث پیروزی این تیم شد.

اتفاق عجیب در این مسابقه اقدام مهدی طارمی و «اوتایوو» هم تیمی او در زدن ضربه پنالتی بود. مهدی طارمی بازیکنی بود که ابتدا قصد زدن این پنالتی را داشت اما در نهایت آن را به اوتایوو واگذار کرد.

روزنامه «ojogo» ساعاتی بعد از این مسابقه اعلام کرد یک سوء تفاهم باعث شده است تا طارمی پنالتی را به هم تیمی اش بدهد.

این روزنامه نوشت: «طارمی در حال آماده کردن خود برای ضربه پنالتی بود. سرجیو کونسیسائو (سرمربی پورتو) با فریاد بلند به اوتایوو گفت: "به توپ دوم توجه کن". این هافبک تیم پورتو پیام سرمربی را خوب متوجه نشد و از بازیکن ایرانی خواست توپ را به او بدهد؛ هرچند که هم تیمی‌های مهدی توپ را به او برای پنالتی داده بودند اما او سرانجام منصرف شد.»

طبق ادعای روزنامه پرتغالی، در واقع سرمربی پورتو از اوتایوو خواسته بود اگر پنالتی طارمی گل نشد و توپ به جریان بازی برگشت، مراقب و هوشیار باشد تا از آن استفاده کند اما هافبک برزیلی پورتو با برداشت اشتباه از پیام سرمربی، پنالتی را از طارمی گرفت.

دروازه بان ماریتیمو در بازی با پورتو، امیر عابدزاده بود. همانطور که در عکس بالا مشخص است، عابدزاده با تصور اینکه ضربه پنالتی بازیکن پورتو وسط دروازه است، واکنشی نشان نداد ولی اوتایوو توپ را به سمت راست عابدزاده زد.

مهدی طارمی در حال حاضر در لیگ پرتغال ۹ گل به ثمر رسانده است و با بهترین گلزن لیگ (گونکالوس از اسپورتینگ با ۱۴ گل)، ۵ گل فاصله دارد. در صورتی که طارمی پنالتی می‌زد و آن را به گل تبدیل می‌کرد، در لیگ پرتغال ۱۰ گُله می‌شد و فاصله اش با بازیکن اسپورتینگ کمتر می‌شد.

کد مطلب 5154434

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      24 1
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      ازآنجاکه امیر عابد زاده هم ایرانیست، به نظرم بد نشد که طارمی ،پنالتی رو نزد، اگر چه در فوتبال حرفه ای این مسائل مطرح نیست.
    • سعید IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      3 1
      پاسخ
      شایدوامیدوارم طارمی آقای گل پرتغال بشه ولی پورتواحتمالش خیلی کمه قهرمان لیگ پرتغال بشه

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