برگزاری کارگاه تخصصی گرافیست اردنی/ «کابوس» به فرهنگان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی «تجلی آرمان فلسطین در هنر» با تدریس سهاد الخطیب نقاش و گرافیست مطرح اهل اردن دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۱۰ الی ۱۲ در جریان جشنواره رسانه‌ای هنری «صبح» و در سرای شهید چمران مرکز آموزش حوزه هنری برگزار می‌شود.

حضور در این کارگاه‌ها به شرط ثبت‌نام برای عموم، آزاد و رایگان است. برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا مراجعه کنید.

سهاد خطیب متولد ۱۹۷۹، یک هنرمند چند رسانه ای متولد عمان است که در اردن بزرگ شده و در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می‌کند. آثار او درمونترال، کانکتیکات، برکلی، نیویورک، سانفرانسیسکو واَمان به نمایش درآمد. سهاد خطیب در زمینه تصویرسازی و فیلم آثاری درباره مسایل فلسطین، الهیاتو مسایل اجتماعی در کارنامه خود دارد. او از طراحان برجسته کمپین های عدالت اجتماعی درجهان است.

نمایشگاه «کابوس» به فرهنگان رسید

نمایشگاه آثار چاپ دستی یا مونوپرینت آوا مهرزاد با عنوان «کابوس» به کیوریتوری سارا کریمان جمعه ۴ خرداد در مجموعه فرهنگان پاسدارن برگزار می‌شود.

آوا مهرزاد کارشناس نقاشی در توضیح این نمایشگاه نوشته است: «کابوس در لغت به معنای افکار وهم آلود، توهمات، شبح یا چیزی که انسان در خواب از آن وحشت دارداست. در این مجموعه نیز بر جنبه وهم آلودگی کابوس توجه شده است. در کابوس شما نمی‌توانید تفاوت واقعیت با وهم را تشخیص دهید که منجر به ایجاد ترس و دلهره می شود، گاهی به نوعی می توان کابوس را به زندگی روزمره وعادی تشبیه کرد، مرزی میان وهم و واقعیت که تشخیص چیستی و ماهیت هر یک نا ممکن است.

در این مجموعه، من با انتخاب عکس هایی از دوره قاجار و ایجاد تغییراتی در آنها تلاش کردم به نوعی این وهم آلودگی را بازنمایی کنم. سوژه‌ها در عکس های اصلی به صورت نمایشی و آراسته در مقابل دوربین قرار گرفته اند و گواه از امنیت و آرامش می‌دهند که ساختگی است. گویی آنها در سِحر وهم فرو رفتند. من در این مجموعه سایه کابوس و وهم را به جان ژِست‌های بی روح در قاب جا مانده انداخته ام چنانچه بر حقیقت و عینیت آن لحظه غلبه کند.»