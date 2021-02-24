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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۵۶

فرمانده سپاه فجر فارس خبر داد؛

اهدای ۶۰۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند فارس

اهدای ۶۰۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند فارس

شیراز - فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: در مرحله سوم کمک مومنانه امروز ۶۰۰ دستگاه تبلت با مشارکت خیرین نیک اندیش فارس به دانش آموزان نیازمند استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ید الله بوعلی در مراسم اهدای ۶۰۰ تبلت به دانش آموزان استان فارس با بیان اینکه تبلت نیاز اصلی دانش آموزان محروم برای حضور در کلاس‌های مجازی و تداوم امر مهم تحصیل است، گفت: با راه اندازی سامانه اینترنتی توکاد بانک اطلاعاتی دانش آموزان محروم فارس ساماندهی شده و خیرین نیک اندیش به آسانی می‌توانند در فرآیند تهیه تبلت برای دانش آموزان نیازمند مشارکت کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه توکاد یک طرح شاخص و الگوی شایسته معرفی به کل کشور است، گفت: در مرحله سوم کمک مومنانه امروز ۶۰۰ دستگاه تبلت با مشارکت خیرین نیک اندیش فارس به دانش آموزان نیازمند استان اهدا شد.

فرمانده سپاه فجر خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز نهضت کمک مومنانه تاکنون بیش از ۶۸۰۰ دستگاه تبلت با تلاش و مشارکت سپاه و بسیج فارس تهیه و به دانش آموزان نیازمند اهدا شده است.

سردار بوعلی افزود: خیرین نیک اندیش برای مشارکت در طرح توکاد به آدرس اینترنتی Tookad.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 5155337

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