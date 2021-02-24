ارزش ۵ هزار میلیارد تومانی ایستگاه های آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در آیین افتتاح ۳ ایستگاه و رونمایی از تجهیزات سازمان آتش نشانی با تاکید بر نیاز به افزایش تاب آوری شهرها در مقابل بحران‌ها و حوادث در سطوح مختلف گفت: تجارب جهانی نشان می‌دهد هر چقدر شهرها و کشورها در تقویت زیرساخت‌ها قوی‌تر باشند، در مواجه با بحران موفق ترند و خسارت‌ها را به حداقل می‌رسانند.

وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی یکی از سازمان‌های تخصصی در زمان بروز حادثه است و هر چقدر قوی‌تر و کیفی‌تر باشد در هنگام حادثه با سرعت و کیفیت بیشتری مدیریت می‌کند.

صدراعظم نوری اظهار داشت: در این دوره مدیریت شهری، با رویکرد افزایش تاب آوری سعی کرده‌ایم تجهیزات سازمان‌ها بخصوص تجهیزات آتش نشانی را فراهم کند تا توان پاسخگویی و چابک سازی آن‌را بالا ببریم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تخصیص بودجه در مکان یابی استقرار مقاوم سازی و بازسازی ساختمان‌ها اثرگذار باشیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به گزارش داوری درباره هزینه تجهیزات آتش نشانی گفت: در بررسی‌های به عمل آمده شهر تهران با توجه به جغرافیا نیاز به ۱۴۵ ایستگاه آتش نشانی دارد که تاکنون ۱۰۳ ایستگاه بازسازی شده و تعدادی در دست ساخت و تعدادی قابل توجهی در دست بازسازی و بهسازی هستند.

وی افزود: در طی چند سال اخیر حدود ۱۳۰ میلیارد برای احداث و مقاوم سازی هزینه شده و باز هم هزینه خواهد شد.

صدراعظم نوری با اشاره به اینکه یکی از ابتکارات خوبی که در این دوره برای تامین اعتبارات به خوبی از آن استفاده شده این بود که از محل ردیف بودجه سازگاری فراهم شود، گفت: این ردیف مستقیماً قابل برداشت از سوی سازمان آتش نشانی است و برای تجهیزات و ساخت باشد.

به گفته وی از اوائل سال ۹۷ تاکنون این برداشت به کمک آتش نشانی در ساخت و تجهیز ایستگاه‌ها آمده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به تغییراتی که در تامین در بودجه سال جدید به وجود آمده است، اظهار امیدواری کرد که شهرداری به گونه‌ای عمل کند که سازمانی مثل آتش نشانی از این تغییرات آسیب نبیند و عوارض مستقیم استفاده شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که مدیریت شهری با سیاست شهر نفروشی کار می‌کند و از لحاظ درآمد و تامین منابع در فشار است اما برنامه ریزی کرده که نیازها را به صورت اصولی تامین کند.

صدراعظم نوری با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ها هر ایستگاه آتش نشانی که ساخته می‌شود چیزی حدود ۷ میلیارد هزینه ساخت و ۳۰ میلیارد هزینه تجهیز دارد، گفت: در طی چندین سال ۱۳۳ ایستگاه ساخته شده یعنی حدود ۵ هزار میلیارد برای ساخت این تجهیزات هزینه شده و بنابراین مدیریت شهر تهران آسان نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: نیروهای زن باید در سازمان آتش نشانی به کار گرفته شوند و در حال حاضر ۱۶ زن فعال شده‌اند و باید در حوزه‌های تخصصی هم به کار گرفته شوند.

