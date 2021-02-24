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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۱۳ مصدوم زمین لرزه ۴.۵ ریشتری سی‌سخت به مراکز درمانی منتقل شدند

۱۳ مصدوم زمین لرزه ۴.۵ ریشتری سی‌سخت به مراکز درمانی منتقل شدند

یاسوج- سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد از انتقال ۱۳ مصدوم زمین لرزه ۴.۲ ریشتری ظهر امروز شهر سی‌سخت به مراکز درمانی خبر داد.

جهانبخش وحدت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم‌های امدادی اورژانس در منطقه به شکل آماده‌باش حضور داشته و تاکنون ۱۳ مصدوم گزارش شده است.

وحدت نژاد با بیان اینکه ۱۲ مصدوم به مرکز درمانی سی سخت و یک مصدوم از طریق کد امدادی به شهر یاسوج منتقل شده است، بیان کرد: هفت مصدوم بر اثر آسیب و پنج مصدوم بر اثر استرس ناشی از زمین لرزه به مرکز درمانی سی سخت منتقل شدند.

وحدت نژاد اظهار کرد: در حال حاضر اتوبوس آمبولانس با همراهی سه آمبولانس در منطقه حضور دارند.

وی با بیان اینکه ارزیابی منطقه در دست اقدام است، تصریح کرد: استرس ناشی از زمین لرزه نیز از موارد بروز مصدومیت‌ها و مشکلات برای افراد در زمین لرزه است.

کد مطلب 5155532

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