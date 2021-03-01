نگاه متفاوت سرمربیان ملی کشتی به دستاورد تورنمنت اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی جام مربیان و کشتی‌گیران برتر اوکراین طی روزهای ۸ تا ۱۰ اسفندماه در شهر کی‌یف برگزار شد که نمایندگان منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در نهایت توانستند ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز در این رقابت‌ها بدست آورند.

بطوریکه در تیم پنج نفرهِ کشتی آزاد ایران توسط محمدصادق فیروز پور در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال طلا دست‌یافت و در کشتی فرنگی هم تیم ۹ نفرِ کشورمان توانست ۲ مدال طلا توسط علیرضا نجاتی و محمدعلی گرایی در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم، ۲ نقره توسط سجاد عباس پور و امین کاویانی نژاد در اوزان ۵۵ و ۷۷ کیلوگرم و ۳ مدال برنز توسط محمدرضا مختاری، مهدی بالی و امین میرزازاده کسب کند.

البته ملی‌پوشان ایران در حالی به این تورنمنت اعزام شدند که اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی همچنان برپاست و اعضای کادر فنی در کنار تمرینات درون اردویی، نگاه ویژه‌ای هم به تورنمنت‌های بین‌المللی دارند.

در همین راستا حبیب‌الله اخلاقی یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی پیش از این هم تاکید کرده بود: «تورنمنت بین‌المللی اوکراین فرصتی است تا کادر فنی، بتواند محک و آنالیزی از کشتی‌گیران داشته باشد. به‌طوری‌که نتایج این مسابقات می‌تواند بخشی از فرآیند چرخه انتخابی المپیک و حتی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ محسوب شود.»

با این وجود باید در ادامه برنامه‌های کشتی فرنگی منتظر اجرای برنامه‌های محمد بنا سرمربی و همکارانش در تیم ملی کشتی فرنگی باشیم تا ببینیم کادر فنی چه حد به اهداف موردنظر خود دست یافته و آیا نفرات برتر به دوبنده تیم ملی برای حضور در المپیک و میادین بعدی نزدیک‌تر شده‌اند یا خیر.

اما رویکرد کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد در حضور نمایندگان کم تعدادش در تورنمنت اوکراین کمی متفاوت بود و شاید بتوان بیشترین دستاورد آزادکاران را همان بحث پشتوانه سازی و میدان دادن به جوان‌ترها تلقی کرد. مطمئناً کادر فنی کشتی آزاد حالا با توجه به پایان تورنمنت اوکراین، نگاه ویژه‌تری به تورنمنت بین المللی ایتالیا و انتخابی در ۲ وزن ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم دارد.

بر این اساس رقابت‌های بین‌المللی جام ماتئو پلیکونه ایتالیا طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اسفندماه در شهر رم برگزار خواهد شد که طبق برنامه بهنام احسان پور و علیرضا کریمی در اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم به همراه ابراهیم مهربان به عنوان مربی در این تورنمنت حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی گزینشی قاره آسیا ۲۰ تا ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۰ و رقابت‌های قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.