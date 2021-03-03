یک میلیون بستری بیماران کرونایی در کشور/ نقش کادر بهداشت و درمان

قاسم جان بابایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی نظام سلامت کشور نام برد و گفت: اگر ایثار و از خودگذشتگی کادر بهداشت و درمان کشور در این یک سال کرونایی نبود، نمیتوانستیم در خدمت به مردم و بیماران سربلند باشیم.
وی با اشاره به زیرساختهای نظام سلامت کشور و حجم زیاد مراجعات به بیمارستانها در یک سال گذشته، افزود: قطع به یقین با این زیرساختها امکان ارائه این حجم از خدمت وجود نداشت، اگر نیروی انسانی از خودگذشتگی نمیکرد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه در پاندمی کرونا بیش از یک میلیون بستری در کشور انجام شد، سهم استان تهران را بالغ بر ۱۷۰ هزار مورد بستری دانست و گفت: این حجم از ارائه خدمات تنها به واسطه نیروی انسانی که در بیمارستانها داریم، امکان پذیر شده است که باید قدردان زحمات و ایثارگریهای آنها باشیم.
جان بابایی با اشاره به شیوع ویروس انگلیسی در کشور و شعلهور شدن بیماری کرونا در برخی از نقاط کشور، افزود: انتظار میرود با توجه به خستگی کادر درمان و مدافعان سلامت در طول این یک سال مبارزه با این ویروس، مردم هم با رعایت پروتکلها و پرهیز از رفتارهای اجتماعی که منجر به تشدید بیماری میشود، قدردان زحمات مدافعان سلامت باشند.
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