پارک «ایران کوچک» در کرج توسط رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پارک «ایران کوچک» صبح پنجشنبه در کرج توسط رئیس جمهور به وسیله ویدئوکنفرانس و با حضور محدود مسئولان استان البرز افتتاح شد.

این پارک طی سه سال در مساحت ۷ هکتار با هزینه‌کرد بیش از ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد که ارزش واقعی این پارک هفت هکتاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۸۰ درصد المان‌ها و فضاهای ایجاد شده در این مجموعه به حوزه فرهنگ و هنر مربوط می‌شود که از میان آنها می‌توان به زیستگاه‌های اقوام مختلف ایرانی اشاره کرد.

تمام این زیستگاه‌ها در مقیاس یک‌دوم و با هنر دست استادکاران استان‌های مختلف ساخته شده تا گوشه‌ای از فرهنگ ساکنان مناطق مختلف کشور در این مجموعه معرفی شود.

شبیه‌سازی سکونتگاه‌های اقوام ایرانی شامل سکونتگاه‌های استان‌های یزد، اصفهان، شیراز، گیلان، مازندران، بندر ترکمن، خراسان، فارس، خوزستان، البرز و دیگر استان‌ها در پارک ملی ایران کوچک احداث شده است.

روستای خزری، آب انبار، مسجد سهره یزد و بازار صدرالسلطنه به صورت سازه در محوطه پارک ملی ایران کوچک ساخته شده‌اند.

پارک ایران کوچک زیست‌بوم ۱۲ منطقه فرهنگی و گردشگری کشور

علی‌اصغر کمالی‌زاده، شهردار کرج در آئین افتتاح بوستان ایران کوچک همزمان با پنج استان در سراسر کشور که با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس صورت گرفت، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح پارک ایران کوچک پروژه‌ای به مساحت ۷ هزار هکتار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: این پروژه خاستگاه و زیست‌بوم ۱۲ منطقه مهم فرهنگی و گردشگری کشور از سیاه‌چادرهای بختیاری، ارگ بم کرمان، روستای ابیانه، روستای شاهسون اردبیل، کندوان تبریز، آب‌انبار یزد، ارگ بم، بازار سعد السلطنه قزوین، آسیاب بادی خراسان جنوبی، و ساباط مناطق مرکزی اجرا شده است.

شهردار کرج تصریح کرد: این پروژه قابلیت ارتقا دارد و چندین المان از جمله تپه ازبکی در آن لحاظ شده و سایر موارد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده با توجه به اینکه کرج ایران کوچک است به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های عظیم شهر کرج آزادراه شهید حاج قاسم سلیمانی است، خاطرنشان کرد: این پروژه ادامه آزادراه شهید همت به طول ۱۷ کیلومتر است و آزادراه شهید همت در محدوده غرب کرج وارد آزادراه کرج_ قزوین می‌شود و این شاهراه غرب به شرق کشور، ترافیک ورودی شهر کرج را به شدت کاهش می‌دهد.

کمالی‌زاده گفت: این پروژه در دولت تدبیر و امید با حمایت وزیر راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار البرز با استفاده از اوراق مشارکت در حال اجرا است و امیدواریم در دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری برسد.

وی اظهار کرد: پروژه مترو کرج قبل از این دوره مدیریت شهری ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در این دو سال ۱۵ درصد پیشرفت داشته و در بهار ۱۴۰۰ شهر کرج صاحب مترو خواهد شد.

شهردار کرج با بیان اینکه ۸۱ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری افزوده شد، متذکر شد: ۲۰ دستگاه دیگر تا پایان اسفند سال جاری اضافه به ناوگان حمل و نقل درون‌شهری اضافه می‌شود.

پارک ایران کوچک نماد هویتی کرج است

غفور قاسم‌پور، فرماندار کرج نیز در این مراسم اظهار کرد: پیوند هویت باغ شهری کرج در آستانه روز درختکاری با فرهنگ ایرانیانی از سراسر ایران‌زمین با افتتاح پارک ملی ایران کوچک جوانه زد.

وی با اشاره به شبیه ساخت و ساخت سکونتگاه‌های اقوام ایرانی در پارک ایران کوچک خاطرنشان کرد: هر یک از سنگ‌فرش‌های این پارک نمادی از یک فرهنگ و سکونت‌گاه از سراسر ایران است؛ شبیه‌سازی معماری استان‌های اصفهان، یزد، خوزستان، گیلان و… همگان را به تماشای ضیافتی از معماری، فرهنگ، هنر و هویت باغ شهری می‌برد که سال‌ها در جستجوی نمادسازی برای آن بودیم.

فرماندار کرج با قدردانی از اهتمام مجموعه مدیریت شهری در اجرای این اقدام ماندگار گفت: با افتتاح این پارک فرهنگی، کرج نماد گمشده خود را پیدا کرد.

پارک «ایران کوچک» پروژه‌ای شاخص و قابل‌توجه است

اکبر سلیم‌نژاد، رئیس شورای شهر کرج با اشاره به افتتاح پارک ایران کوچک توسط رئیس‌جمهور اظهار کرد: خرسندیم که یکی از پروژه‌های دوره پنجم شورای شهر کرج تا حدی شاخص و قابل‌توجه است که رئیس دولت آن را افتتاح کرد، ضمن اینکه چنانچه پروژه‌های قطار شهری و بزرگراه سردار سلیمانی نیز آماده بهره‌برداری شوند، پتانسیل افتتاح توسط رؤسای قوا و مسئولان بلندپایه را دارا هستند و این افتخاری برای استان البرز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به افتتاح پارک ملی ایران کوچک توسط رئیس جمهور، گفت: این مهم به واسطه بازتاب گسترده‌ای که دارد، در تثبیت هویت کرج به عنوان ایرانِ کوچک مؤثر خواهد بود.

رئیس شورای شهر کرج افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب کرج را ایرانی کوچک نامیدند امروز شاهدیم که پارک ملی ایران کوچک سعی در تثبیت همین هویت و نام‌گذاری دارد و امیدواریم آغازی برای اقدامات کلان‌تر در این حوزه باشد، چراکه به معنی واقعی کلمه مردمانی از قومیت‌ها و گویش‌های گوناگون با صلح و آرامش در البرز و تهران سکونت دارند.

اطراف کرج باید با نوار سبز احاطه شود

مهدی حاجی‌قاسمی، رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر کرج نیز پس از حضور در آئین افتتاح پارک ملی ایران کوچک که با ارتباط ویدئو کنفرانسی رئیس دولت برگزار شد، در مراسم متمرکز روز درختکاری حضور یافت و پس از غرس یک اصله نهال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز برای کرج روز خاطره‌انگیزی بود و یکی از پروژه‌های فاخر و به‌یادماندنی شهر آماده استفاده عموم شهروندان گرامی شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری برای تکمیل فاز اول بزرگراه شهید سلیمانی قول حمایت داد که مایه مسرت است، عنوان کرد: به حمد الهی کارنامه عمرانی دوره پنجم شورای شهر کرج در ماه‌های پایانی به خوبی ورق می‌خورد و شاهد به ثمر نشستن طرح‌های کلان و در مقیاسِ ملی هستیم که در سخت‌ترین شرایط مالی محقق گردیده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه آینده شهر به توسعه فضای سبز و درختکاری پیوند خورده است، عنوان کرد: در برابر موج‌های آلودگی هوا و تهدیداتی که به همراه دارد، باید از درختان به عنوان ریه‌های تنفسی استفاده کرده و از سلامتی شهروندان و محیط زیست صیانت نمائیم و در این ارتباط برنامه ریزی خوبی صورت پذیرفته است.

حاجی قاسمی با اشاره به پروژه‌های کنارگذر مهرشهر، قطار شهری، پارک‌های دانایی و شهید ایرانی، بلوار خوارزمی، پارکینگ‌های طبقاتی، سالن‌های چندمنظوره، تکمیل تقاطع میدان سپاه و… گفت: در بودجه سال آینده پروژه جدیدی تعریف نشده و بنای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را داریم و طبق پیش بینی‌ها می‌توانیم سال آینده را سالِ افتتاح پیاپی طرح‌های عمرانی – خدماتی – رفاهی بنامیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی پیش از این مطلوب نبود اما با تذکرات و بازدیدهای مستمر و ارائه راهکار توسط شورای اسلامی شهر اکنون روند مطلوب‌تری را شاهد هستیم، اظهار کرد: بنده بارها در جلسات کمیسیون عمران و صحن علنی بر ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی تاکید کرده و مطالبات مردمی را در این ارتباط مطرح کرده‌ام و اکنون نیز بر عدم تعریف پروژه جدید اصرار دارم.