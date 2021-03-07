به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق بصیری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: روند انتخابات ۱۴۰۰ در کشور از فردا شروع می‌شود ضمن اینکه مهمترین اصل در انتخابات مشارکت مردم است بنابراین باید تلاش کنیم تا این مشارکت بالا برود.

وی افزود: در انتخابات سال‌های گذشته حضور مردم استان کرمان نسبت به متوسط کشور خوب بوده که این را در انتخابات اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: از مهمترین عوامل دخیل در انتخابات ۱۴۰۰ ویروس کرونا است که می‌تواند بر روی مشارکت مردم از دو جهت تأثیر گذار باشد ابتدا معیشت مردم است زیرا کرونا باعث نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی شده است.

بصیری تصریح کرد: تجمع مردم در شرایط کرونایی برای حضور در انتخابات و فعالیت هیئت‌های اجرایی و نظارتی و حجم انتخابات شوراها مسئله دیگری است که اگر به خوبی مدیریت نشود بر روی مشارکت مردم تأثیر گذار است.

وی گفت: برای برگزاری یک انتخابات خوب باید قانون را در کنار بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری قرار دهیم زیرا تکلیف همه در انتخابات روشن است ضمن اینکه وظایف مجریان انتخاباتی نیز در قانون مشخص شده است.

بصیری یادآور شد: به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارهای انتخاباتی این دور به صورت الکترونیکی خواهد بود بنابراین باید فیبر نوری در تمام استان‌ها وجود داشته باشد که حضور و همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز است.

معاون استاندار کرمان گفت: در انتخابات ریاست جمهوری نظارت از طریق شورای نگهبان اعمال خواهد شد ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت از طریق مجلس انجام می‌شود.

وی به عملکرد ستاد مدیریت کرونا اشاره کرد و ادامه داد: در استان کرمان تا به امروز ۵۹۱ مصوبه در ستاد کرونا داشتیم که از این تعداد ۵۲۷ مصوبه استانی و بقیه از مصوبات ستاد ملی بوده است ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی باید گزارش عملکرد خود را در قبال مصوبات ستاد به ما اعلام نمایند.

بصیری تصریح کرد: دورکاری ها در حال حاضر به صورت سلیقه‌ای در ادارات انجام می‌شود در حالی که در قانون تکلیف این موضوع به صورت مشخص آمده است.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به مکاتبات ستاد استانی پاسخ دهند ضمن اینکه سفرها و مأموریت‌های غیر ضروری باید از دستور کار مدیران خارج شود.