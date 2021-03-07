به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه رونمایی از محصولات توسعه‌داده شده در سومین برنامه نانو استارتاپ، با حضور ۲۰ گروه فناور ۱۸ و ۱۹ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

این رویداد به عنوان یکی از بخش‌هایی که ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای حمایت از کارآفرینی و توسعه فناوری‌های نو در میان دانشگاهیان، پژوهشگران و فناوران کشور اجرا می‌کند توانسته است حجم قابل توجهی از ایده‌های نوآورانه را به عرصه تولید و تجاری‌سازی برساند.

این برنامه از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون با حمایت مالی و معنوی بیش از ۶۰ گروه فناور و ۳۰ محصول اولیه، زمینه را برای توسعه محصولات دانش‌بنیان نانوفناوری فراهم کرده است.

مشارکت تیم‌های دوره موفق

دوره سوم نانو استارتاپ از مردادماه سال ۱۳۹۸ با مشارکت ۱۰۰ نفر از فعالان فناور و خلاق حوزه فناوری نانو آغاز شد. در ادامه با شکل‌گیری هسته‌های فناور و تعامل آنان، طرح‌ها و ایده‌های کاربردی در قالب گروه‌ها مطرح شد.

پس از برگزاری نشست‌های داوری، ۳۰ گروه فناور توانستند تاییدیه کمیته داوری نانو استارتاپ را کسب کنند و در مدت ۱۸ ماه از حمایت‌های مادی و معنوی برنامه بهره‌مند شوند. با شیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ و وجود مشکلات گوناگون برای پیشبرد طرح‌های مصوب، دبیرخانه این رویداد با رعایت الزامات بهداشتی و سلامت گروه‌ها، زمینه را برای تداوم فعالیت‌های آنان فراهم کرد.

تاکنون ۱۶ طرح از مجموعه طرح‌هایی که در سومین دوره مورد حمایت قرار گرفتند، موفق شدند به محصول اولیه (MVP) دست پیدا کنند. هم‌چنین سه طرح از مجموعه طرح‌های موفق راه یافته به دوره دوم نانو استارتاپ نیز در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.

رویداد رونمایی از دستاوردهای استارتاپ‌های نانویی ایران با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۸ و ۱۹ اسفند با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. این نمایشگاه به صورت برخط و در صفحه مجازی رویداد نانو استارتاپ قابل مشاهده است.