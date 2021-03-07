بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع امروز در نشست خبری با بیان اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شب گذشته به اتمام رسید، گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی از محل فروش املاک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مجموعه‌های مسکن مهر و مناطق کم برخوردار قرار دهد.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای احیای سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده و تاریخی اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای احیای تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر و محروم‌تر در اختیار بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی قرار می‌گیرد.

زارع با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، افزود: بر اساس تصمیم مجلس بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع شان برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرهای کوچک و متوسط پرداخت کند.

وی بیان کرد: مقرر شد ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محرومیت زدایی در استان‌های مختلف کشور با توجه به طرح آمایش سرزمینی و شاخص‌های محرومیت زدایی توزیع شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه ۲,۵۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای محروم کل کشور از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تخصیص یافت، گفت: بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می‌شود تا گزارش کمیسیون در این خصوص یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.