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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۱۴

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مافیای مخرب محیط زیست در سمنان/ ضرورت شفاف‌سازی اعتبارات

مافیای مخرب محیط زیست در سمنان/ ضرورت شفاف‌سازی اعتبارات

سمنان- سرتیتر مهمترین اخبار و گزارش‌های خبرگزاری مهر استان سمنان شامل مافیای مخرب در مقابل محیط زیست، ضرورت شفاف سازی اعتبارات در طرح‌های عمرانی و ... محسوب می‌شوند.

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به گزارش خبرنگار مهر، سرتیتر مهمترین اخبار خبرگزاری مهر استان سمنان در سومین هفته اسفند ماه ۹۹ شامل مواردی مانند مافیای مقابله با محیط زیست و تخریب‌های آن توسط برخی عناصر قدرت، شفاف سازی اعتبارات استانی، مشکلات دامداران برای تأمین علوفه و خوراک دام و سخنان نماینده شاهرود و میامی در مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ تقدیم شما می‌شود.

کد مطلب 5167367

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