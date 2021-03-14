به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای استان البرز ویژه‌برنامه‌های نوروز امسال را اعلام کرد. این ویژه‌برنامه‌ها به شرح زیر است:

نوروز البرز، ویژه‌برنامه‌ای است که سیمای البرز به مدت ۲۴۰ دقیقه برای آغاز سال نو تهیه و تدارک دیده است.

ضبط این برنامه در محل کاخ سلیمانیه و از ساعت ۱۰: ۳۰ الی ۱۴ به طور زنده و مستقیم با مخاطبان البرزی همراه خواهد بود.

استند آپ کمدی، اجرای موسیقی، گفتگو با هنرمندان استان، نمایش خیمه‌شب‌بازی، حافظ خوانی و گزارش‌های مردمی از جمله بخش‌های نوروز البرز است. تهیه‌کنندگی این برنامه را حامد توکل به عهده دارد.

از دیگر برنامه‌های سیمای البرز، مسابقه ستاره‌چین است که به صورت تلفنی و مستقیم به روی آنتن می‌رود. معرفی جاذبه‌های گردشگری و مفاخر استانی از جمله اهداف این مسابقه است.

کودکان و نوجوانان البرزی نیز با ویژه برنامه بومرنگ هر روز ساعت ۱۸ به مدت ۵۰ دقیقه می‌توانند بیننده‌ی برنامه خود باشند. بخش‌های نمایشی و آموزشی، استان شناسی، معرفی کتاب‌های کاربردی و آموزنده به همراه حضور کودکان در برنامه از قسمت‌های بومرنگ در ایام نوروز ۱۴۰۰ است. مسعود مهدی تهیه‌کننده و بهاره سلیمانی اجرای برنامه را به عهده دارد.

همچنین طبق روال, سیمای البرز، ماه نشین را متناسب با ایام نوروز پخش خواهد کرد. ماه نشین هر شب از ساعت ۲۱: ۴۵ الی ۲۳ با مخاطبان خود همراه خواهد بود.

گزارش‌های طنز، مستندهای کوتاه از مفاخر البرز، آشنایی با بازی‌های طنز بومی و محلی، حضور چهره‌های استانی و پخش مستند شهدای مدافع سلامت از قسمت‌های ماه نشین است که در ایام نوروز تهیه و تولید می‌شود.

حر اصغری تهیه‌کنندگی و محمد نجفی اجرای برنامه را به عهده دارند.

برنامه‌سازان رادیویی نیز در روز ۳۰ اسفند و هنگام تحویل سال ۱۴۰۰ با ویژه برنامه تحویل بهار از ساعت ۹ الی ۱۴ به طور زنده و مستقیم همراه شنونده‌های البرزی خواهند بود.

صدای پای بهار نیز دیگر برنامه رادیویی است که از ۲۳ اسفند لغایت ۲۸ اسفند از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح و برنامه موسم گل از ساعت ۱۶: ۱۵ الی ۱۹ به طور زنده و مستقیم برای شنونده‌های همیشه همراه رادیو البرز تهیه و پخش خواهد شد.

ساز بهار در ایام نوروز هر روز از ساعت ۱۷ الی ۱۹: ۳۰ با ایجاد فضایی مفرح و شاد، سرگرم‌کننده و معرفی آئین و آداب نوروزی اقوام ایرانی با حضور کارشناسان در برنامه رادیویی، ویژه‌ی نوروز تهیه و تولید شده است.

برنامه" در کوچه باغ البرز "در ایام نوروز، نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۲: ۳۰ به صورت زنده پخش خواهد شد.

در شب تحویل سال نیز ویژه برنامه یک قدم تا بهار تولید شده است که به مدت ۱۵۰ دقیقه از ساعت ۲۱: ۳۰ الی ۲۴ از رادیو البرز پخش خواهد شد.

تولید کلیپ‌های متنوع موسیقایی، تولید ۶ مستند از هنرمندان فقید نامی کشور در البرز، انتشار ۱۰ موشن گرافیک سفرنامه در استان البرز، تقطیع و انتشار ۷ آیتم از هفت سین سفره نوروزی، کلیپ نوروز با شهدای گمنام همچنین تقطیع مستند سمنو در البرز، مستند نوروز در زور خانه و نوروز خوانی از جمله برنامه‌هایی است که فضای مجازی صدا و سیمای البرز برای نوروز ۱۴۰۰ تهیه و تدارک دیده است.