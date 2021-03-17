عربستان به دنبال تغییر ساعت لیگ قهرمانان آسیا در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، «ابراهیم القاسم» دبیر کل فدراسیون فوتبال عربستان شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: فردا (امروز چهارشنبه) نامه‌ای را برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می‌کنیم تا زمان مسابقات باشگاه‌های ما در لیگ قهرمانان آسیا در ماه رمضان تغییر کند و به جای عصر، شب برگزار شود.

وی همچنین تاکید کرد که تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا الزامی برای دریافت واکسن کرونا نخواهند داشت.

دبیر کل فدراسیون فوتبال عربستان یادآور شد: بعضی از مواد آیین نامه کرونا در لیگ قهرمانان آسیا اصلاح شده است ولی بند محرومیت از این رقابت‌ها برای تیمی با کمتر از ۱۳ بازیکن همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الهلال، الاهلی و النصر سه سهمیه مستقیم عربستان در لیگ قهرمانان آسیا هستند و الوحده عربستان هم در مرحله پلی آف باید با تیم نیروی هوایی عراق بازی کند.

از ایران هم تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتور سه سهمیه مستقیم هستند و فولاد خوزستان در پلی آف باید با العین امارات دیدار داشته باشد.

مسابقات پلی آف منطقه غرب آسیا روز ۱۸ فروردین برگزار می‌شود و دیدارهای مرحله گروهی از ۲۵ فروردین آغاز خواهد شد. مسابقات هر گروه به صورت متمرکز در یکی از کشورهای همان گروه برگزار می‌شود.