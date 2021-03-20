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۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

اعلام اولین آمار کرونا در سال نو/شناسایی ۷۵۴۰ بیمار جدید

اعلام اولین آمار کرونا در سال نو/شناسایی ۷۵۴۰ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار کرونا در اولین ساعت تحویل سال نو را اعلام کرد و گفت: در شبانه روز گذشته ۷۵۴۰ بیمار جدید شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام اینکه از دیروز تا امروز ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۵۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند، اظهار داشت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۷۹۳ هزار و ۸۰۵ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۶۱ هزار و ۷۲۴ نفر رسید.

لاری گفت: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: سه هزار و ۸۴۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته لاری، تا کنون ۱۲ میلیون و ۹۹ هزار و ۷۶۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: ۹ شهرستان قرمز، ۳۱ شهرستان نارنجی، ۲۹۵ شهرستان زرد و ۱۱۳ شهرستان آبی هستند.

کد مطلب 5173510

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