بزرگترین مانع تولید قوانین دست و پاگیر اداری و بانکی است

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اظهار کرد: مجلس مصمم است در سال جدید همه این مقررات و قوانین زائد و مانع در مسیر تولید را احصاء و نسبت به حذف آنها اقدام کند تا روند تولید و اشتغال سرعت بیشتری بگیرد.

وی تدبیر مقام معظم رهبری را در توجه ویژه به حوزه اقتصاد و نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت تقویت اقتصاد کشور یادآور شد و خاطرنشان کرد: امسال به صورت ویژه مجلس انقلابی تلاش خواهد کرد تا در مسیر تقویت جهش تولید مقررات‌زدایی اساسی را انجام داده و به نوعی به روند توسعه کشور در ابعاد اقتصادی و افزایش توان توسعه کشور کمک کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: به تناسب تسهیل امور در کشور در استان اردبیل نیز باید مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای صادرکننده مجوز به صدور مجوزها سرعت داده و به نوعی مانع‌زدایی را از خودشان شروع کنند.

شکل گیری کارگروهی در دل شورای برنامه‌ریزی استان

بدری پیشنهاد کرد؛ در استان اردبیل کارگروهی در دل شورای برنامه‌ریزی شکل گیرد تا با رصد قوانین و مقررات مخل تولید و اشتغال آنها را شناسایی و برای حذف آنها پیشنهادات و راهکارهای لازم را ارائه کند.

وی بیان کرد: در این شرایط سخت تحریمی و کرونایی آنچه که کشور را از حیث اقتصادی و ارتقای معیشت مردم توانمند می‌کند، تکیه بر توان داخلی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود به این اصل تاکید کردند که ما باید به توان داخلی خود تکیه کرده و از بیگانگان انتظار کمک و مساعدت نداشته باشیم.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کسب و کار ضروری است

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: در کنار حمایت قانونی از تولید و رفع موانع پیش‌روی این حوزه ضرورت دارد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش مورد توجه قرار گیرد تا بهبود کسب و کار را در کشور و استان اردبیل شاهد باشیم.

بدری ادامه داد: در جنگ اقتصادی آنچه که به عنوان اصل باید مورد توجه قرار گیرد دقت به اصل تولید و تنوع محصولات عرضه شده به بازار و تقویت حوزه صادرات است که به طور چشمگیری این عناصر می‌تواند به توانمندی پیکره اقتصادی ایران کمک کند.