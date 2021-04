«طوفان فکری» روشی برای پرورش خلاقیت در نوجوانان و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینارهای «هفت سکوی ردپا» با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان ویژه دانش‌آموزان هنرستانی در اصفهان برگزار می‌شود که در سکوی سوم به موضوع «خلاقیت» با محوریت تشریح الگوهای فکری، قیود خودنهاده، روش‌های افزایش خلاقیت و خیال‌پردازی پرداخت.

دکترای مدیریت کسب‌وکار و مدرس و مشاور کسب‌وکار که در زمینه آموزش مفاهیم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کند، در این وبینار خلاقیت را خلق راهکار، روش، ایده یا دستگاه جدید دانست و اظهار داشت: مغز انسان از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده که نیمکره راست مغز محل ایده‌پردازی، خلق ایده، هنر و خلاقیت است.

امین ابوعطا در ادامه به ارائه چند تمرین به دانش‌آموزان برای پرورش خلاقیت آنها پرداخت و افزود: در فضای خلاقیت باید قیود فکری را کنار بزنیم و ساختارها و الگوهای ذهنی قبلی خود را بشکنیم و چیز جدیدی خلق کنیم، این کار کمی سخت است اما با تمرین به دست می‌آید.

این مدرس و مشاور کسب‌وکار ادامه داد: در پرورش خلاقیت به‌دنبال آفرینش روش جدیدی هستیم که مشکلات خود را رفع کنیم، حال اگر ایده جدیدی داشته باشیم که آن را تبدیل به یک محصول یا خدمت کنیم و آن را در بازار بفروشیم، به این کار نوآوری می‌گوئیم.

به گفته ابوعطا، ایده‌های جدید جرقه‌های ذهنی هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این جرقه‌ها در ذهن‌مان ایجاد شود، به اطراف‌مان نگاه و فکر کنیم که چطور می‌توانیم مسائل و مشکلات پیرامون‌مان را حل کرده و کارهای سخت را ساده کنیم.

وی با بیان اینکه خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا مشاغلی که در فضای مجازی ایجاد شده حاصل ایده‌هایی بوده که به‌دنبال پیدا کردن راه‌حل مشکلات و مسائل بوده‌اند، تصریح کرد: خلاقیت یعنی خرق عادت و کنار گذاشتن عادت‌ها و روش‌هایی که قبلاً آموخته‌ایم و اینکه به روش‌ها، ایده‌ها و راه‌حل‌های جدید فکر کنیم.

این مدرس کسب‌وکار در ادامه به روش «طوفان فکری» اشاره کرد و گفت: در روش طوفان فکری یا بارش فکری برای پرورش خلاقیت، مشکلی مطرح می‌شود و همه باید برای رفع آن راه‌حل و ایده ارائه دهند.

استقبال از ایده‌های غیرمعمول و عجیب

وی اضافه کرد: در این روش مسخره کردن، بررسی درستی و غلطی راه‌حل‌ها و فکر کردن به مسائل دیگر ممنوع است و فقط اجازه می‌دهیم ایده تولید شود؛ سپس ایده‌ها را ارزیابی، امکان‌سنجی و اولویت‌بندی کرده و در نهایت بهترین ایده را انتخاب می‌کنیم. در روش طوفان فکری از ایده‌های غیرمعمول و عجیب بیشتر استقبال می‌شود و گاهی اوقات می‌توان این ایده‌ها را با هم ترکیب و ایده جدیدی خلق کرد.

ابوعطا تأکید کرد: همه ما دارای درجه‌ای از خلاقیت هستیم؛ برخی خلاقیت بیشتری دارند و برخی کمتر. در واقع خلاقیت استعداد نیست بلکه مهارت است که می‌توان با تمرین بیشتر آن را رشد داد.

وی ایده‌پردازی را ابزاری برای کسب درآمد دانست و تصریح کرد: باید به اطراف‌مان بیشتر نگاه و دقت کنیم و ببینیم می‌توانیم کدام مشکلات پیرامون‌مان را رفع کنیم و راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکلات بیابیم. برای پرورش خلاقیت باید تلاش کنیم بدون محدودیت فکر کنیم و حتی به فضای خیال وارد شویم و عقلانیت را کنار بگذاریم.

ایده‌های جدید را رد نکنید

مدرس کارآفرینی کودکان و نوجوانان با بیان اینکه هیچ‌گاه ایده‌های جدید را رد نکنید بلکه از آنها استقبال کنید، اظهار داشت: تکنیک «اسکمپر» یکی از روش‌های پرورش خلاقیت است که دارای هفت اصل است. حرف S از کلمه substitution به معنی جایگزین کردن گرفته شده که یکی از روش‌های خلاقیت و خلق محصول جدید است. حرف C از کلمه combine به معنی ترکیب کردن، حرف A از کلمه adapt به معنی کپی کردن و الگو گرفتن، حرف M از کلمه magnify به معنی بزرگ و کوچک کردن، حرف P از عبارت put to other uses به معنای کاربرد یک چیز در جای دیگر، حرف E از کلمه elimination به معنی حذف کردن و حرف R از کلمه revers به معنی معکوس کردن گرفته شده که همه اینها روش‌های خلاقیت و خلق محصول جدید است.

ابوعطا خیال‌پردازی را به عنوان تمرین دیگری برای پرورش خلاقیت به دانش‌آموزان توصیه کرد و افزود: از قدرت خیال خود استفاده کنید و کاملاً زنده و شفاف، موفقیتی را که به دنبال آن هستید تجسم کنید. اجازه دهید این تصورات کامل‌کننده کارهای روزانه و تلاش‌های شما برای رسیدن به هدف باشند. خیلی مهم است که در فضای خلاقیت، کارآفرینی و به وجود آمدن ایده‌های جدید، از قدرت تخیل خود استفاده کنید. تخیل مانند یک عضله است که می‌توان آن را پرورش داد. علم محدود است اما تخیل دنیا را احاطه می‌کند و تمام ابزارها و فناوری‌های جدید زاییده تخیل است.

وی ادامه داد: در یک روش دیگر برای پرورش خلاقیت، یکی از مشکلاتی را که غیرقابل حل به نظر می‌رسد در نظر بگیرید. به جای کشمکش و استرس، تصورات خود را رها کنید و اجازه دهید که قدرت خیال‌تان به احتمالاتی دست یابد که تاکنون به آن فکر نکرده‌اید. در تصورات‌تان همه چیز را با هم ترکیب کنید و به هم ارتباط دهید و اجازه دهید همه عناصر و احتمالات در کنار هم تصورات شما را بسازند.

مدرس کارآفرینی کودکان و نوجوانان همه چیز را از زاویه‌ای نگاه و تجسم کنید که تاکنون به آن فکر نکرده‌اید. به تخیل خود فرصت اوج گرفتن بدهید. سپس به ایده‌ها فرصت دهید تا در ذهن و تجسم شما پرورش یابند. زمانی که به درک درونی رسیدید، ایده القاشده را در اختیار بگیرید و روی آن کار کنید، از محصولات تخیلات‌تان برای ساخت چیزهای جدید استفاده کنید و آنها را به‌عنوان نمونه اولیه در نظر بگیرید، راه‌هایی را تصور کنید که از طریق آن می‌توانید از این نمونه‌های اولیه برای کمک به دیگران بهره ببرید. به این فکر کنید که چطور می‌توانید آنها را قابل دسترس کنید.