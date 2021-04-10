به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این اپراتور هوشمند نسل جدید تلفن همراه، که سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش‌شماره ۰۹۹۸ عرضه می‌کند، امکان تازه‌ای فراهم کرده تا متقاضیان بتوانند شماره دلخواه خود را بر اساس تاریخ تولد و یا هر تاریخ دیگری که برای آن‌ها ارزشمند است انتخاب کنند. بر این اساس، با مراجعه به وب‌سایت فروشگاه شاتل موبایل، امکان انتخاب شماره دلخواه با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و رنج ۱۳ برای متقاضیان فراهم است. به عنوان نمونه، چنانچه تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۶۲ مورد نظر باشد، متقاضی می‌تواند شماره ۰۹۹۸۱۳۶۲۱۱۴ را خریداری کند. بدیهی است که از هر تاریخ فقط یک شماره سیم‌کارت موجود خواهد بود و متقاضیانی که شماره و تاریخ خاصی را مد نظر دارند، باید قبل از اختصاص شماره به سایر متقاضیان، برای دریافت سیم‌کارت با شماره دلخواه خود اقدام کنند.

شاتل موبایل اپراتور هوشمند نسل جدید تلفن همراه با پوشش ۳G و ۴G در سراسر کشور است که برای نخستین بار، از فناوری «سیم کارت هوشمند» استفاده کرده است. با استفاده از این فناوری، سیم کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل آنتن‌های موجود در محدوده حضور مشترک، به طور خودکار، بهترین آنتن و پوشش شبکه را برای وی انتخاب می‌کند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور و خرید سیم‌کارت، می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ و به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان فروش شاتل موبایل در ارتباط باشند.