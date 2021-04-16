آزادکاران کشورمان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا از صبح فردا و با برگزاری مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود.

قرعه کشتی نمایندگان کشورمان امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، علیرضا سرلک در دور اول با روزگلدی سیداف از ترکمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان دولت تمیرجان اف از قزاقستان و بی لال از پاکستان می‌رود.

در وزن ۶۱ کیلوگرم مجید داستان پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف راویندر از هند می‌رود. در این وزن ۹ کشتی گیر شرکت کرده‌اند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، مرتضی قیاسی در دور نخست با کریم حوجاکوف از ترکمنستان مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این کشتی گیر، در دور بعد به مصاف برنده میان عادیل اوسپانوف از قزاقستان و علی بیک عثمان اف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم امیرحسین حسینی دور اول به مصاف کاران از هند می‌رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان عبدالکریم از کویت و سیرباز تالگات از قزاقستان پیکار می‌کند. در این وزن ۱۰ نفر حضور دارند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۳ کشتی گیر شرکت کرده‌اند، مصطفی حسین خانی در دور اول با اختیار نوروزاف از ازبکستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان سئونگ چول لی از کره و لو سنگاپور از می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم علی سوادکوهی در دور نخست به مصاف ریوکی یوشیدا از ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم با برنده دیدار میان بوبور اسلام اف از ازبکستان و سایاکبای یوسوپوف از قرقیزستان پیکار می‌کند. در این وزن ۱۱ نفر حضور دارند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، حسن یزدانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با هایاتو ایشیگورو از ژاپن کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به دیدار برنده کشتی میان ریوچی یامانکا از ژاپن و سانجیت از هند می‌رود. در این وزن ۹ نفر حضور دارند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، علی شعبانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان مین وون سئو از کره جنوبی و هارون آبید از پاکستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امین طاهری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با سارم از سوریه کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده کشتی میان آیال لازاریف از قرقیزستان و دانگ هوان کیم از کره جنوبی می‌رود. در این وزن ۱۱ نفر حضور دارند.



برنامه این مسابقات به شرح زیر است:



شنبه ۲۸ فروردین ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰: رقابت‌های مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۱: رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد



یکشنبه ۲۹ فروردین ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰: رقابت‌های مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۱: رقابت‌های رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



اختلاف ساعت ایران با قزاقستان ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۱:۳۰ به وقت قزاقستان ساعت ۱۰ به وقت ایران است.