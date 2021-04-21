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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عملکرد دولت در مبارزه با کرونا مطلوب نیست

عملکرد دولت در مبارزه با کرونا مطلوب نیست

چابهار - نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با بی تدبیری‌های دولت شاهد وضعیت قرمز کرونا در اکثر نقاط کشور هستیم.

معین الدین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه با بی تدبیری‌های دولت در خصوص ممنوع نکردن سفرهای نوروزی شاهد وضعیت قرمز کرونا در اکثر نقاط کشور هستیم.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تأمین به موقع مایحتاج ضروری مردم، گفت: تأمین مرغ مورد نیاز باید به گونه‌ای صورت می‌گرفت که صف‌های طولانی شکل نگیرد و این صف‌ها به بستری برای گسترش کرونا تبدیل نشود.

وی با تاکید بر اینکه اینکه عملکرد دولت در مبارزه با کرونا مطلوب نیست، افزود: دولت نتوانست واکسن کرونا را وارد کشور کند و هنوز چاره‌ای این خصوص اندیشیده نشده است.

سعیدی تصریح کرد: طولانی و همه گیر شدن ویروس کرونا علاوه بر تبعات بهداشتی و درمانی که به همراه داشته هزینه‌های اقتصادی هنگفتی نیز به دوش ملت گذاشته که امیدواریم دولت محترم در این خصوص نیز چاره اندیشی ککند.

کد مطلب 5194302

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