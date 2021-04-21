طرح بزرگ افطار ۱۴ در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محلاتی مدیر خیریه حجت ابن الحسن عسکری (ع) شیراز ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز طرح ۱۴ و توزیع ۶ هزار بسته معیشتی در شیراز افزود: ۱۴ سال است که به صورت کاملاً مردمی طرح بزرگ افطار در ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان شیراز در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: هر ساله این طرح به عنوان بزرگترین طرح محرومیت زدایی کشور انتخاب می‌شود و در سال جاری با هدف توزیع ۶ هزار بسته معیشتی با ۳۰ تن برنج هستیم که هزینه اجرایی این طرح هر بسته ۲۰۰ هزار تومان است و حجم کمک‌های مردمی بیش از مددجویان است هر ساله خیریه حجت ابن الحسن عسکری (ع) به عنوان خیریه مادر ارزاق را بین ۶۰ خیریه مجوز دار شهر شیراز توزیع می‌کند.

مدیر خیریه حجت ابن الحسن عسکری (ع) شیراز یادآور شد: امسال سه طرح پیامبر اعظم (ص) با مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای افطار ۸ خانواده نیازمند، طرح سلمان با ۸۰ هزار تومان برای افطار به ۴ خانواده نیازمند، طرح امیرالمومنین (ع) با مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای افطار ۶ خانواده برنامه ریزی شده که شهروندان و خیران با اهدای مشارکت خودشان در این طرح شرکت می‌کنند.

محلاتی ادامه داد: این طرح از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا عید سعید فطر ادامه خواهد داشت.