فوتبال ایران باید به فولاد افتخار کند/ با حریفان قابل قیاس نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فولاد خوزستان، تیم فولاد با پیروزی مقابل العین در پلی به مرحله گروهی صعود کرد. این تیم در مرحله گروهی السد را یک بر یک متوقف کرد و سپس با یک گل از سد الوحدات گذشت. این تیم شب گذشته م مقابل النصر به تساوی رسید. صحبت‌های جواد نکونام در مورد شرایط فعلی تیمش در پایان دور رفت مرحله گروهی را بخوانید:

با شرایطی سخت به مصاف العین رفتیم

با توجه نتایج درخشانی که فولاد سال گذشته کسب کرد توانستیم نماینده ایران در آسیا باشیم. ما سال گذشته رتبه سوم بودیم و باید مستقیماً در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می‌کردیم اما با توجه به حضور قهرمان جام حذفی ما مجبور شدیم که یک بازی پلی آف هم انجام دهیم. این یک مقدار شرایط کار ما را سخت کرد و این در حالی بود که بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی مان خیلی به ما ضربه زده بود. به هر حال با تمام این شرایط و کشمکش اینکه بازی در کجا برگزار شود در بازی با العین شرکت کردیم. اول قرار بود در قطر بازی کنیم، بعد شد ایران و بعد قرار شد در عربستان بازی کنیم.

تیمی که در هشت دوره حضور داشت را حذف کردیم

در کنار برنامه فشرده لیگ برتر ایران باتوجه به دیر تمام شدن بازی‌های لیگ برتر، تعویق بازی‌ها و تشکیل اردوهای تیم ملی، بازی با العین را پیش رو داشتیم. قبل از مسابقات به عربستان آمدیم و العین به عنوان حریف مان، تیمی بود که در هشت دوره اخیر لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت و با بازیکن سرشناسی که داشت یکی از مدعیان این مسابقات بود. با توجه به اینکه من در لیگ امارات بازی کردم می دانم که تیم‌هایی مثل العین بازیکنانی می‌گیرند که با آنها بتوانند قهرمان آسیا شوند. این تیم شش بازیکن ملی پوش داشت و بازیکنان خارجی که حتی بعضی‌هایشان در لیست جا نشدند. با تمام این تفاسیر با آنالیزی که داشتیم مقابل العین خیلی خوب و با برنامه ظاهر شدیم و توانستیم با بازی منطقی و زحمات بچه‌ها العین را شکست دهیم. نتیجه دور از انتظار بود. ما خودمان هم به زدن چهار گل فکر نمی‌کردیم و تمام تلاش مان این بود که مقابل العین یک بازی خوب و درخشان داشته باشیم. ولی شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توانستیم از تک موقعیت‌هایمان به خوبی استفاده کنیم.

با حریفانمان قابل قیاس نیستیم

در مرحله گروهی با تیم السدی همگروه شدیم که بدون باخت قهرمان لیگ ستارگان قطر شد و در جام حذفی هم به قهرمانی دست یافت. السد از تمام تیم‌های قطری با اختلاف فاحش برتر است. این تیم فقط دو سه مساوی دارد که آن هم در بازی‌هایی بوده که با نفرات اصلی اش بازی نکرده بود. تیم النصر دیگر همگروهی ما است که پارسال در فینال غرب آسیا تیم خوب و پرمهره پرسپولیس در پنالتی این تیم را شکست داد. دیگر همگروهی مان الوحدات اردن است؛ همه می‌دانیم که تیم ملی ما هر موقع با تیم ملی اردن بازی کرده مشکل داشته و حریف سختی بوده است. این تیم هفت بازیکن ملی پوش دارد و تیم است که به النصر در عربستان نباخت. ما خودمان بعضی اوقات یک ملی پوش داریم. گروهی که ما در آن هستیم قابل قیاس نیست. بازی خوبی با السد انجام دادیم ولی با یک غفلت گل خوردیم. در بازی با السد من مجبور شدم شیمبا را تعویض کنم چون پایش دچار مصدومیت شد؛ مطمئناً اگر او در میدان بود ما فشار کمتری تحمل می‌کردیم. من بازیکنی را به میدان فرستادم که در لیگ برایمان بازی نکرده بود.

تیمی را جمع کردیم که به معنای واقعی تیم است

استقلال، پرسپولیس و تراکتور بازیکنانی دارند که تجربه تیم ملی، جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا دارند ولی در تیم ما تنها دو سه بازیکن چنین تجربه‌ای دارند. خیلی‌ها برای اولین بار آمدند و با تمام وجود تلاش می‌کنند. به این تیم باید افتخار کرد. واقعاً داریم زحمت می کشیم. از رسانه‌ها هم گلایه می‌کنم که همه جا فقط شده استقلال و پرسپولیس و به تیم ما توجهی نمی‌شود. با توجه به عملکرد درخشان مان توجه کمی به ما شده است. من نسبت به اکثریت این حرف را می زنم. قطعاً دوستان و کسانی بودند که به تیم ما لطف داشتند و واقعیت‌ها را گفتند. سه سال پیش که من وارد فولاد شدم بسیاری از بازیکنانی که الان با ۵۰ یا ۱۲۰ میلیون قرارداد بازی می‌کنند در تیم‌های پایه بودند. شایستگی این بازیکنان بسیار زیاد است. ما نمی‌توانستیم بازیکن چند میلیاردی بگیریم به بازیکن دلار بدهیم ولی توانستیم تیمی را جمع کنیم که به معنای واقعی تیم است.

سه بازیکنم را پیش از مسابقات از دست دادم

ایوب والی و کولیبالی را در خط دفاعی پیش از مسابقات از دست دادم. در خط حمله اینجا شروین بزرگ را از دست دادم. مهاجم ذخیره من شمس است که با ۲۲ سال در لیگ برتر بازی نکرده اما در آسیا به او میدان می‌دهیم. اینها چیزهایی هستند که باید به آن توجه شود.

برنامه مان این بود که توپ را به النصر بدهیم

ما با النصر در زمین اختصاصی اش بازی کردیم و به مساوی رسیدیم. در شرایطی که تیم من یک بازی بیشتر از این تیم بازی کرده بود و پنجره نقل و انتقالاتی مان بسته بود. هر چقدر خواهش کردیم کمک کنید چند بازیکن بگیریم که به کارمان بیاید اما نشد. روی یک اشتباه در یک لحظه تیم ما از این تیم گل خورد. النصر موقعیت گلی نداشت با اینکه توپ را در اختیار داشت؛ ما خودمان برنامه این بود که توپ را به آنها بدهیم تا آن را با خودشان به خانه ببرند. آنها یک مربی برزیلی دارند که یکی از بهترین مربیان تاریخ برزیل است. آنها گران‌ترین مهاجم آسیاست به همراه بازیکنان برزیلی و آرژانتینی. یک گلر فیکس آنها کرونا گرفته بود و نبود بقیه افرادی که کرونا گرفتند یا کادر بودند یا ذخیره بودند.

فوتبال ایران باید به فولاد افتخار کند

تیم من تا الان هم شاهکار کرده حتی اگر سه بازی بعدی خود را هم ببازد باید فوتبال ایران به این تیم افتخار کند. ما با توانی که داریم فوتبال تاکتیکی خوبی انجام می‌دهیم. همین که السد در خانه خودش نتوانست ما را شکست دهد کار بزرگی بود. امیدوارم کارشناسان اینها را رصد کنند و واقعیت‌های فولاد بیشتر انعکاس داده شود. اتفاقاتی که تا الان افتاده برای تیم ما فوق العاده بوده است.