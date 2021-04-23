رشد ۶۶ درصدی اعتبارات جاری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه لرستان، اظهار داشت: در جلسه امروز موضوع بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد و خوشبختانه طبق گزارشی که سازمان مدیریت ارائه داد، استان به لحاظ رشد بودجه در سال ۱۴۰۰ وضعیت مناسبی دارد.

وی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی استان که در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه قرار می‌گیرد از ۹۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱.۷۳۰ میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه اعتبارات جاری ما نزدیک ۶۶ درصد رشد دارد و به حدود ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: در این زمینه هم رشد مناسبی صورت گرفته است و در جلسات بعدی شورای برنامه ریزی شهرستان‌ها و شورای برنامه ریزی استان نسبت به توزیع این منابع و تعیین پروژه اقدام خواهیم کرد.

خادمی گفت: در این جلسه همچنین موضوع سند ملی آمایش استان، مطرح شد که در سطح ملی تصویب شده و قرار است جزئیات آن در کارگروه‌های مربوطه بیشتر مطرح شده و جدی‌تر مورد بررسی قرار گرفته و اجرا شود.

