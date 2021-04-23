به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدحسن متولی زاده ا اشاره به افزایش مصرف برق به دلیل رسیدن گرمای زودرس، افزود: همزمان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نیز به دلیل کمبود بارش‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی مصرف برق در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بر لزوم مدیریت مصرف برق در کشور تاکید کرد.

متولی‌زاده گفت: طی بخش نامه‌ای ساختمان‌های وزارت نیرو موظف به صرفه جویی ۵۰ درصدی مصرف برق شدند و این رویه در سایر دستگاه‌های دولتی نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین از ارسال پیامک و بروشورهای آموزشی برای مشترکین پرمصرف خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده و همکاری مردم امسال را با کمترین مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مصرف برق در تابستان را دستگاه‌های سرمایشی تشکیل می‌دهند، افزود: هموطنان می‌توانند با تنظیم درجه کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه یا استفاده از دور کند کولرهای آبی در کاهش مصرف برق نقش بسزایی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف هر کولر گازی معادل ۱۰ دستگاه تنفس مصنوعی برق مصرف می‌کند، افزود: اگر مردم فقط ده درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند شاهد قطعی برق نخواهیم بود.

متولی‌زاده همچنین از امضا ۲۲۰ هزار تفاهم‌نامه با صاحبان مشاغل در بخش کشاورزی و صنعتی خبر داد و گفت: همکاری مردم برای گذر از مشکلات احتمالی اوج مصرف برق در کشور ضروری است.

مدیر عامل توانیر همچنین از شناسایی بیش از هفت میلیون نفر از مشترکانی که طی شش ماه گذشته الگوی کم مصرفی را رعایت کردند خبر داد و افزود: این مشترکان در قالب طرح برق امید از معافیت صددرصدی حق اشتراک برق بهره مند شدند.

وی افزود: طرح معافیت صددرصدی مشترکان کم مصرف در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود با آموزش‌های داده شده تعداد مشترکان کم مصرف از ۷ به ۹ میلیون مشترک در سال جاری افزایش پیدا کند.

متولی زاده در خصوص افزایش قیمت برق هم گفت: بهای برق مشترکانی که در حد نرمال الگوی مصرف از شبکه برق استفاده می‌کنند ۷ درصد، اما برای مشترکان پر مصرف علاوه بر هفت درصد، شانزده درصد دیگر نیز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان با تاکید بر اینکه عدد الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت است، افزود: به عنوان مثال برای تهران در تابستان تا ۱۰۰ کیلو وات ساعت کم مصرف، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلو وات ساعت خوش مصرف و بالای ۳۰۰ کیلو وات ساعت پر مصرف محسوب می‌شوند.