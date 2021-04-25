به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان اروپا از روز جمعه ۳ اردیبهشت ماه در شهر ورشو کشور لهستان در حال برگزاری است و امروز با مشخص شدن نفرات و تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.

اسامی نفرات برتر پنج وزن نخست این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- امین صفرشایف (روسیه) ۲- اکرم اوزترک (ترکیه) ۳ - رودیک مارتچیان (ارمنستان) و الدانیز عزیزلی (آذربایجان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- جامبولات لوکایف (روسیه) ۲- طالح ممدوف (آذربایجان) ۳- الکساندر یورکیانس (لتونی) و ری آبولادزه (گرجستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- تاماس لورینچ (مجارستان) ۲- یونس باشار (ترکیه) ۳- سانان سلیمان اف (آذربایجان) و آنتونیو کامنجاسویچ (کرواسی)

۸۷ کیلوگرم: ۱- زورابی داتوناشویلی (صربستان) ۲- کیریل ماسکویچ (بلاروس) ۳- ژان بلینیوک (اوکراین) و میلاد علیرضایف (روسیه)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲- یاکوبی کاجایا (گرجستان) ۳- ادوارد پاپ (گرجستان) و زورابی گدخوری (روسیه)

نفرات راه یافته به دیدار فینال پنج وزن دوم به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: کرم کمال (ترکیه) – سرگئی امیلین (روسیه)

۶۷ کیلوگرم: ماته نمس (صربستان) – ماتئوس لوسیان (لهستان)

۷۲ کیلوگرم: مالخاز آمویان (ترکیه) – شماگی بولکوادزه (گرجستان)

۸۲ کیلوگرم: رادزیک کولیف (بلاروس) – ادلان آکیف (روسیه)

۹۷ کیلوگرم: موسی اولویف (روسیه) – بالاز کیس (مجارستان)